News No More Heroes 3 (Switch)

Nintendo Direct 17/02/2021 : No More Heroes III - Nintendo Switch 18/02/2021

L'épidémie à coronavirus aura tenu les joueurs en haleine, surtout en ce qui concerne les jeux dans leur lucarne depuis plusieurs mois déjà... La dernière entrée de la série No More Heroes aura été de ceux-là : annoncé pour 2020, il avait été repoussé à 2021 en septembre dernier Les amateurs de la licence ont donc pu respirer lorsque No More Heroes III : Travis Touchdown a fait apparition au cours du dernier Nintendo Direct : leur attente allait enfin prendre fin ! Mais le break fut de courte durée puisqu'il il leur faudra continuer à retenir leur souffle quelques mois car, comme le nouveau trailer l'a confirmé, c'est n'est pas avant le 27 août 2021 que le jeu de Grasshopper Manufacture se dévoilera à leur manettes... No More Patience ?Source : Nintendo