News Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Switch)

Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack - Nintendo Switch 26/08/2020

Bandai Namco lanceront cet hiver un pack comprenant deux jeux de la série Taiko no Tatsujin, sur Nintendo Switch, dans le cadre d'une collection qui nous permettra de retrouver Don-chan dans "deux grandes aventures à la sauce RPG".Dans ce jeu de rythme – vous pouvez d'ailleurs toujours lire le test de Taiko No Tatsujin: Dum'n fun sur PN ici , vous devez garder le rythme pour faire le combo maximum et ainsi marquer le plus de points possible. Avec plus de 130 pistes, Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack devrait nous faire jouer en rythme au cours de l'hiver prochain.On ignore encore si Bandai Namco aura la bonne idée de nous proposer une édition dotée du fameux tambour qui, lorsque Drum'n fun était sorti, était proposé dans une édition collector à environ 100 € lors de sa sortie. En Europe, toujours est-il que pour l'instant seule une sortie digitale est prévue : les vrais fans se jetteront donc certainement sur l'édition physique qui devrait être proposée au Japon.Voici la bande-annonce officielle de ce futur pack de deux jeux Taiko no Tastujin :Merci de vous référer à cette actualité pour retrouver le replay du Nintendo direct Mini du 26 août 2020