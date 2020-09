News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - Sortie en 2021 ! (Nintendo Switch) 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'année 2021 sera l'année Monster Hunter sur Nintendo Switch, une franchise que les possesseurs de consoles Nintendo apprécient beaucoup. Et l'année prochaine, avec un vrai nouveau jeu original que sera Monster Hunter Rise et l'annonce de Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin qu'on va présenter plus en détail dans cette news, nul doute que les fans de Monster Hunter vont avoir de quoi s'amuser !Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin sera donc la suite du bien-nommé Monster Hunter Stories, reprenant la même direction artistique que la version Nintendo 3DS. Si le jeu nous immerge dans l'univers Monster Hunter, on est bien plus dans un RPG que dans un jeu d'action RPG : la part de l'histoire est plus forte que dans un MH, et les éléments de RPG pourraient presque être compris par votre dévoué !Dans ce nouveau jeu, nous explique Capcom, les joueurs incarnent un Monster Rider qui s'allie à des monstres sacrés de la série dans une aventure forcément "épique". Le jeu sortira à l'été 2021, on a donc largement de quoi voir venir... et surtout de comprendre quel type d'interaction sera possible avec Monster Hunter Rise, qui sera sorti quelques mois plus tôt.Voici la bande-annonce de Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin :Dans cette bande-annonce, on voit un personnage qui court dans la nuit, et semble se faire rattraper par quelque chose. On retrouve ensuite divers personnages dans une sorte de cérémonie, avant de découvrir que les différents personnages sont en mesure de piloter des dragons. Bref, ce qu'on avait déjà pu faire dans le premier opus, mais cette fois avec des visuels en haute définition qui magnifient les créatures imaginées par Capcom.Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sortira à l'été 2021.