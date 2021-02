News Miitopia (Switch)

Miitopia - Announcement Trailer - Nintendo Switch 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 18/02/2021



























Jeu paru sur 3DS en 2017, Miitopia est aujourd’hui annoncé pour une sortie prochaine sur Nintendo Switch. La date de sortie est prévue au 21 mai 2021 et le jeu peut-être pré-commandé dès maintenant sur l'eShop.Ce portage ajoute divers éléments. On retrouve de nouveaux éléments de personnalisation pour ses Mii, notamment des perruques qui leur donnent un caractère encore plus unique et la possibilité d’avoir un cheval comme allié.Miitopia est très axé sur les relations entre vos Mii dont l’importance est capitale dans le déroulement du jeu. C’est aussi le premier jeu à mettre autant en avant le Mii sur Switch qui jusque-là avaient un caractère plus secondaire contrairement aux précédentes consoles de Nintendo.