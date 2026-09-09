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Metal Slug Ultimate Collection Disponible sur Switch 2
News Metal Slug Ultimate Collection (Switch 2)

[Nintendo Direct] Metal Slug Ultimate Collection sort les grosses armes en 2027

Une compilation des jeux Metal Slug arrivera en 2027 sur les consoles Nintendo Switch et Switch 2.

News
En 2026, la saga Metal Slug fête son 30e anniversaire mais il faudra attendre 2027 pour voir arriver les célébrations de cet anniversaire sur Nintendo Switch. SNK Playmore a en effet profité du Nintendo Direct de cet après-midi pour annoncer la sortie en 2027 du jeu Metal Slug Ultimate Collection, sur Switch et Switch 2.

Comme son nom l'indique, le jeu est une compilation de tous les jeux principaux Metal Slug sortis à ce jour, 10 jeux seront inclus : Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug 6, Metal Slug 7, Metal Slug Advance et pour la première fois Metal Slug Location Test version qui n'était jamais sorti officiellement.

Découvrez ci-dessous le trailer du jeu :
【ENG】METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION ｜Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le jeu de run & gun permettra pour la première fois de jouer en co-op en ligne. De quoi pouvoir terminer les jeux avec vos amis, même à distance ! D'autres modes de jeux mettant en avant le temps ou le score final seront aussi présents.

Le jeu sortira à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, tout le monde sera donc servi à la même enseigne ! Rendez-vous en 2027 pour découvrir Metal Slug Ultimate Collection !
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