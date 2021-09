[Nintendo Direct] Des ajouts pour Mario Golf Super Rush

Ninji in Mario Golf: Super Rush (Nintendo Direct) 24/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario et ses amis golfeurs préparent leurs plus beaux swings pour l'arrivée de 2 nouveaux adversaires. Dites bonjour à Koopa et Ninji en vidéoLes 2 personnages auront leurs propres capacités et pourront prendre l'avantage pendant la bataille. La mise à jour comporte également 2 nouveaux courts, venant s'ajouter aux 7 déjà disponibles.La mise à jour (gratuite) sera disponible un peu plus tard aujourd'hui.