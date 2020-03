Trials of Mana (le 24 avril), Fuser (automne 2020) Minecraft Dungeons (au printemps 2020), Warhammer 40,000: Mechanicus (en mai), MR. DRILLER DrillLand (le 25 juin), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (le 30 juin) Vigor (en automne).

Nintendo Direct Mini 3.26.20 26/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce Nintendo Direct nous aura présenté rapidement certains des jeux à venir comme Saints Row IV qui débarque demain ou encore The Elder Scrolls: Blades dont on avait plus de nouvelles depuis son report et qui est prévu pour le printemps.Voici la liste des jeux qui ont été évoqués :Vous pouvez voir ces jeux en mouvement dans le Nintendo Direct, on vous a calé le moment pour plus de simplicité à 23:41 :Du puzzle-game, du RPG, du FPS... Voilà de quoi s'amuser si les jeux du Nintendo Direct n'avaient pas suffi à assouvir votre soif de jeux vidéo. On accueille en tout cas avec intérêt un nouvel épisode de Mr. Driller s'il ne fallait en retenir qu'un dans cette liste.A noter également que Star Wars : Episode 1 Racer, l'excellent jeu de courses tiré de la séquence mythique de Star Wars Episode 1 la Menace Fantôme reviendra lui aussi sur Switch, mais ce n'est pas aujourd'hui que l'on aura des infos concrètes sur son retour. A suivre.Et on vous rappelle aussi que le test de Saints Row IV est disponible sur PN, et qu'on a vraiment aimé replonger dans le monde fou des Saints.