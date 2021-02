News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les meubles #SuperMario35 arrivent le 01/03 dans #AnimalCrossingNewHorizons ! Vous allez bientôt pouvoir traverser votre île en un clin d'œil grâce à un tuyau de téléportation ! pic.twitter.com/t4iHt0Se3U — Nintendo France (@NintendoFrance) February 17, 2021

Animal Crossing: New Horizons x Super Mario Collaboration Items - Nintendo Direct 2.17.2021 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing: New Horizons continue son petit bonhomme de chemin et accueillera fin février une nouvelle mise à jour qui permettra d'acquérir, à partir du 1er mars, d'acquérir du mobilier issu de l'univers Super Mario.Durant la diffusion du Nintendo Direct, quelques détails ont été donnés sur le contenu de cette nouvelle gamme de fournitures.Nous retrouverons donc les traditionnels costumes Mario, Luigi, Wario et Peach mais aussi les pièces et les blocs ? traditionnels à la série.Petite nouveauté : l'apparition des tuyaux verts qui vous permettront de vous déplacer d'une extrémité à l'autre de votre île.Retrouver ci-dessous l'extrait vidéo de présentations des fournitures Super Mario :Rendez-vous début mars pour découvrir tout cas dans Animal Crossing: New Horizons, sur Nintendo Switch !