[Nintendo Direct] Le remake de Persona 4 et Persona 6 confirmés sur Switch 2 !
A l’occasion de ce Nintendo Direct, Atlus en a profité pour confirmer l’arrivée du remake de Persona 4, avec une date, ainsi que celle du nouvel opus sur Nintendo Switch 2.
News
Persona 4 Revival est daté !
Annoncé en juin à l’occasion de la conférence Xbox Showcase, Persona 4 Revival est désormais daté ! Il sortira bien sur Nintendo Switch 2, le 20 mai 2027 :
Persona 4 Revival et Persona 6 arrivent sur Nintendo Switch 2 !
Paru à l’origine sur PS2, puis ressorti avec une version Remastered il y a 14 ans sur PSVita dans sa version Golden également disponible sur Nintendo Switch. Persona 4 Revival est donc la 3e version du jeu et bénéficie d'un travail plus profond puisque l’on parle désormais d’un remake.
Persona 6 se montre en toile de fond
Néanmoins, la grande annonce attendue par tous les fans de la licence, c’est bien entendu celle de Persona 6. Atlus a confirmé qu’il sera bien disponible sur Nintendo Switch 2, mais ne dispose toujours pas de date, ni même de créneau de sortie.
Persona 6 - Nintendo Direct 9.9.2026
Malheureusement, ce court-teaser ne nous apprend pas grand-chose sur ce 6e opus, qui reste toujours très mystérieux. On note néanmoins un changement de thématique visuelle pour celui-ci, plus axé sur des thèmes sombres et un vert fantomatique.
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