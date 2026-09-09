[Nintendo Direct] Le remake de Persona 4 et Persona 6 confirmés sur Switch 2 !

Persona 4 Revival est daté !

Persona 4 Revival et Persona 6 arrivent sur Nintendo Switch 2 ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Persona 6 se montre en toile de fond

Persona 6 - Nintendo Direct 9.9.2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé en juin à l’occasion de la conférence Xbox Showcase, Persona 4 Revival est désormais daté ! Il sortira bien sur Nintendo Switch 2, le 20 mai 2027 :Paru à l’origine sur PS2, puis ressorti avec une version Remastered il y a 14 ans sur PSVita dans sa version Golden également disponible sur Nintendo Switch. Persona 4 Revival est donc la 3e version du jeu et bénéficie d'un travail plus profond puisque l’on parle désormais d’un remake.Néanmoins, la grande annonce attendue par tous les fans de la licence, c’est bien entendu celle de Persona 6. Atlus a confirmé qu’il sera bien disponible sur Nintendo Switch 2, mais ne dispose toujours pas de date, ni même de créneau de sortie.Malheureusement, ce court-teaser ne nous apprend pas grand-chose sur ce 6e opus, qui reste toujours très mystérieux. On note néanmoins un changement de thématique visuelle pour celui-ci, plus axé sur des thèmes sombres et un vert fantomatique.