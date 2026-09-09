[Nintendo Direct] Le phénomène Meccha Chameleon sur Switch 2

Le jeu viral de l’été

Le jeu multijoueur de l’été, qui a conquis rapidement des millions de joueurs, est désormais disponible sur la console de Nintendo. Reprenant le jeu de cache-cache mais y ajoutant une dimension plus artistique, Meccha Chameleon vous demandera de vous peindre vous-mêmes pour vous fondre dans le décor.

C’est donc disponible dès maintenant, jouable en ligne. Cachez-vous bien ! On arrive !

MECCHA CHAMELEON - Nintendo Direct 9.9.2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Le titre est d’ailleurs particulièrement accessible : pour seulement 5,18 € dans l’eShop (ou 4,14 € avec l’offre de sortie dès aujourd’hui) vous pourrez découvrir ce titre multi fun et regorgeant de recoins où se cacher.