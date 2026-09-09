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Meccha Chameleon Disponible sur Switch 2 depuis le 09/09/2026
News Meccha Chameleon (Switch 2)

[Nintendo Direct] Le phénomène Meccha Chameleon sur Switch 2

Saurez-vous vous cacher suffisamment bien pour échapper à vos assaillants ? Le phénomène Meccha Chameleon arrive sur Switch 2, disponible dès maintenant.

News
C’est dispo dès maintenant ! Le jeu de cache-cache où vous devez vous peindre vous-mêmes pour échapper à vos amis arrive sur Switch 2. Vous avez peut-être vu passer les images de ces petits personnages cachés dans les environnements. C’est désormais dans vos Switch qu’ils tenteront de se cacher.

Le jeu viral de l’été

Le jeu multijoueur de l’été, qui a conquis rapidement des millions de joueurs, est désormais disponible sur la console de Nintendo. Reprenant le jeu de cache-cache mais y ajoutant une dimension plus artistique, Meccha Chameleon vous demandera de vous peindre vous-mêmes pour vous fondre dans le décor.
Le titre est d’ailleurs particulièrement accessible : pour seulement 5,18 € dans l’eShop (ou 4,14 € avec l’offre de sortie dès aujourd’hui) vous pourrez découvrir ce titre multi fun et regorgeant de recoins où se cacher.
C’est donc disponible dès maintenant, jouable en ligne. Cachez-vous bien ! On arrive !
MECCHA CHAMELEON - Nintendo Direct 9.9.2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube

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