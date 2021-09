[Nintendo Direct] Le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate se fait désirer...

On ne pourra pas dire que ce Nintendo Direct aura été avare en informations... A l'exception d'un jeu phare: Super Smash Bros. Ultimate. Et oui, nous en étions convaincus : le dernier personnage du roster allait forcément être dévoilé ce soir... Que Nenni !A la place, nous avons quand même eu droit à l'annonce... De la date à laquelle ce dernier personnage sera dévoilé ! Ainsi, notez bien sur votre agenda la date du 05 Octobre à 16h00. C'est à cette date précise que le mystère sera levé, dans moins de deux semaines donc !Le jeu a déjà 3 ans et ce Nintendo Direct nous l'a confirmé : ce personnage sera bel et bien le dernier à rejoindre la mêlée. Patience donc, et rendez-vous le 05 Octobre pour la révélation finale !