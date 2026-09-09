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Cairn Disponible sur Switch 2
News Cairn (Switch 2)

[Nintendo Direct] L’ascension de Cairn arrive sur Switch 2

Le jeu français Cairn s’offre une version Switch 2 disponible au début 2027 !

News
Les français de The Game Bakers nous régalent avec une version Switch 2 de leur jeu Cairn. Le jeu d’escalade exigeant sera disponible en 2027 sur la console de Nintendo. L’occasion de se pencher sur cette version, de découvrir la difficulté de l’escalade, de suer face au défi et de se dépasser toujours plus !

Comme Ava, grimper toujours plus haut !

Le Mont Kami n’attend bientôt plus que les possesseurs de Switch 2 pour leur révéler ses secrets. La montagne est belle, mais l’ascension est difficile. Le studio français a réussi le tour de force de nous proposer en janvier 2026 un jeu d’escalade narratif exigeant, où chaque prise compte, où la moindre place dans votre sac doit être réfléchie.
Bientôt, les possesseurs de Switch 2 pourront eux aussi se pencher sur cette expérience complète. Le jeu multi-primé (notamment lors de la Gamescom 2025) n’attend plus que quelques mois avant de se dévoiler chez Nintendo.
En attendant voici le trailer !
Cairn - Reveal Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube

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