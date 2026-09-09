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[Nintendo Direct] Kingdom Come Deliverance II Royal Edition fait son entrée sur Switch 2
Vivez l’aventure palpitante de Kingdom Come Deliverance II dans sa Royale édition sur Switch 2 ! Prévu pour 2027, le portage sur Switch s’annonce dès ce Nintendo Direct !
L’aventure se déroulant dans le XVè siècle, en Bohême, n’attendra bientôt plus que vous. Prévu pour 2027, il faudra attendre encore un peu pour avoir une date précise.
L’arrivée sur Switch 2
Les fans de Kingdom Come seront ravis d’apprendre l’arrivée sur Switch 2 de l’épopée Kingdom Come Deliverance II. Il incluera le jeu de base, ainsi que les DLC narratifs, les équipements exclusifs ainsi qu’une quête bonus.
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Nintendo Direct 9.9.2026
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