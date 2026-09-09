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[Nintendo Direct] Kingdom Come Deliverance II Royal Edition fait son entrée sur Switch 2 Vivez l’aventure palpitante de Kingdom Come Deliverance II dans sa Royale édition sur Switch 2 ! Prévu pour 2027, le portage sur Switch s’annonce dès ce Nintendo Direct !

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L’aventure se déroulant dans le XVè siècle, en Bohême, n’attendra bientôt plus que vous. Prévu pour 2027, il faudra attendre encore un peu pour avoir une date précise.