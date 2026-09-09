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Mario Kart World Disponible sur Switch 2 depuis le 05/06/2025
News Mario Kart World (Switch 2)

[Nintendo Direct] De nouveaux circuits et rallyes arrivent dans Mario Kart World !

Nintendo continue d’apporter du contenu gratuit dans Mario Kart World, avec au programme de nouveaux circuits et rallyes ajoutés…

News

Tout était là sous nos yeux…

Depuis le lancement du jeu, tout était déjà là. Dans le vaste monde ouvert de Mario Kart World, des versions alternatives de certains circuits et d’autres cachés étaient déjà disponibles.

Il s’agit-là non pas de tracés inédits, mais de tracés issus de Super Mario Kart. On note la présence du circuit Mario, de l’île Choco, de la Vallée hantée, de l’île Koopa et du lac Vanille dans leurs différentes variantes.

Galerie images

Tout comme dans Super Mario Kart, pour obtenir des objets, il vous faudra rouler sur les panneaux spécifiques, et non briser des boîtes.


Notez que ces circuits ne seront pas disponibles dans le mode Grand Prix et sont seulement sélectionnables dans le mode Versus.

La Vague 2 des Rallyes est en chemin !

Après avoir ajouté 2 nouveaux rallyes il y a quelques mois, Nintendo réitère l’opération avec une seconde vague ! Les rallyes “Champi-hélice” et “Navet” font leur apparition dans le jeu. Il n’en reste donc plus que 4 à venir.

Galerie images

L’ajout des circuits issus de Super Mario Kart ainsi que de la seconde vague des rallyes a été intégré au jeu dès aujourd’hui, via une mise à jour gratuite.

Mario Kart World - Nintendo Direct 9.9.2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Naturellement, on vous proposera d’y jouer avec nous en SessionPN dans les semaines à venir. En attendant, on vous donne rendez-vous ce samedi, dès 21h, sur l’opus précédent : Mario Kart 8 Deluxe !
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