News Bravely Default II (Switch)

Le jeu n'a pas encore de date de sortie fixe mais vous pourrez vous consoler avec la version de démonstration téléchargeable dès maintenant sur le Nintendo eShop Mais avant de vous jeter sur la démo, prenez le temps de regarder ce trailer de quatre minutes révélé durant le Nintendo Direct Mini du jour.On y voit le héros Seth se réveiller sur la plage, surpris d'avoir survécu à son naufrage. On retrouve rapidement la patte du jeu avec les images qui suivent, mais c'est aussi l'occasion de réaliser que le jeu a subi un joli upgrade graphique, avec tout un tas d'effets visuels, et on pense notamment à cette course dans la neige de tout beauté.Le jeu mettra en scène quatre nouveaux héros de la lumière, guidés par les cristaux élémentaires. L'aventure se déroulera sur le continent d'Excillant, découpé en cinq royaumes. Accompagné de la princesse Gloria, du voyageur érudit Elvis et de son acolyte la mercenaire Adèle, Seth devra remplir sa quête et affronter les détenteurs d'astérisques.Ces nouveaux ennemis auront eux-aussi la possibilités d'utiliser des jobs, et ceux grâce à ces fameuses astérisques.On retrouvera, heureusement, le système de combat du premier épisode, demandant donc de gérer correctement les fonctions Brave et Default pour combattre efficacement.Ca y est, on vous laisse vous ruer sur la démo maintenant. Bonne découverte.