[Nintendo Direct] Bayonetta 3 fait son grand retour

Bayonetta 3 - Sortie en 2022 ! (Nintendo Switch) 24/09/2021

Annoncé pour 2017, le troisième opus de Bayonetta s'est fait silencieux jusqu'à aujourd'hui. En effet, le Nintendo Direct a dévoilé une nouvelle bande annonce pour la sorcièreL'ambiance de l'univers semble avoir radicalement changé entre le 2nd opus et celui-ci. Arborant un univers moins coloré, la sorcière devra de nouveau affronter des monstres toujours plus immenses.La fin de la bande annonce se conclut sur un mystérieux personnage qui semble être redoutable.Bayonetta 3 sortira finalement en 2022 (sans plus de précision pour le moment).