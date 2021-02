News Neon White (Switch)

C’est donc un concept original que nous propose les studios d’Anapurna Interactive. Pour en découvrir plus, il faudra attendre l’hiver 2021.





Neon White est la nouvelle création de Ben Esposito, le créateur de Donut County. Dans ce FPS solo, on dirige l'assassin White, un assassin appelé depuis l'enfer pour affronter d'autres tueurs de démons. La victoire lui permettrait de pouvoir rester vivre au paradis. Pour accompagner cette action vitaminée, une bande son soignée a été réalisée par le duo en vogue Machine Girl.





NEON WHITE | Reveal Trailer 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Neon White propose un concept assez original : tuer des démons… au paradis ! Dans Neon White, il s’agit d’être le dernier pêcheur pour espérer survivre. Et au-delà de ce concept déjà très original, Anapurna va plus loin en nous proposant un gameplay totalement inédit et particulièrement original.En effet, dans Neon White, c’est avec des cartes que vous allez éliminer vos ennemis. De prime abord, on pensait que c’était un jeu d’action car celle-ci est frénétique sur l’écran. Mais en fait, ces actions sont commandées par les cartes que vous choisissez.