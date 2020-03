News 51 Worldwide Games (Switch)

51 Worldwide Games - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch) 26/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les jeux classiques du monde entier reviennent sur Nintendo Switch : Othello, Backgammon, billard, cartes à jouer... A la manière de 42 jeux indémodables, dont Worldwide Games reprend clairement le look jusqu'au design de son logo, le jeu promet de retrouver les jeux de plateaux et de cartes dits classique du monde entier.On peut voir que le jeu pourra être partagé sur une seule et même Switch, ce qui est évidemment une très bonne idée pour profiter comme il faut des 51 jeux et activités que proposera le titre. Bien sûr, le jeu sera aussi jouable en mode local à plusieurs consoles ou encore en ligne.Prêt à rejouer à Hanafuda, au air-hockey, aux dames, au Shogi, aux dominos, au puissance 4e, au Majhong, aux petits chevaux, mais aussi au golf, aux fléchettes, au bowling, aux petites voitures, au tir au pigeon, à la pêche, ou encore à une série de sport miniature comme la boxe ou le football et à tout un tas de jeux de carte comme le black-jack, le président ou le poker ? A la rédaction, on peut vous dire que oui !