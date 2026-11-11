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Nintendo confirme d'autres films après Zelda, en 2028 et au-delà
Les films Mario et le film Zelda n'étaient qu'un avant-goût : Nintendo investira dans d'autres films et vidéos en 2028 et après. Reste à savoir quelle licence s'invitera au cinéma !News
Résumé de cette actualité en trois points :
Si vous pensiez que le film The Legend of Zelda serait le point d'orgue de l'aventure cinéma de Nintendo, il va falloir revoir vos plans. Dans la séance de questions-réponses du 6 novembre, Shuntaro Furukawa a confirmé que d'autres films et contenus vidéo suivront le long métrage en prises de vues réelles, avancé au 30 avril 2027. Mais il ne lâche pas le moindre titre et encore moins un indice, évidemment.
Bon, il faudra donc patienter avant de savoir si Kirby, Metroid ou Donkey Kong auront droit au grand écran (pour Donkey Kong, ce n'est qu'une rumeur même s'il semblerait que quelque chose se profile du côté d'Universal Pictures, propriétaire d'Illumination, juste un vœu de la rédaction).
Quelle licence Nintendo aimeriez-vous voir au cinéma après Zelda ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
- Nintendo prévoit d'autres films et contenus vidéo après The Legend of Zelda, attendu le 30 avril 2027
- L'entreprise continuera d'investir dans ces productions en 2028 et au-delà, sans dévoiler de projet précis
- Selon Yusuke Beppu, le film Super Mario Galaxy est mieux apprécié quand on le regarde à quatre
Si vous pensiez que le film The Legend of Zelda serait le point d'orgue de l'aventure cinéma de Nintendo, il va falloir revoir vos plans. Dans la séance de questions-réponses du 6 novembre, Shuntaro Furukawa a confirmé que d'autres films et contenus vidéo suivront le long métrage en prises de vues réelles, avancé au 30 avril 2027. Mais il ne lâche pas le moindre titre et encore moins un indice, évidemment.
Pas d'indice, mais un cap jusqu'en 2028Furukawa explique que Nintendo veut multiplier les occasions de croiser ses personnages et ses univers, en salles mais aussi à travers d'autres formats vidéo, comme ceux produits par sa filiale Nintendo Pictures. Yusuke Beppu confirme en disant que continuera d'investir dans la production de films et de contenus vidéo en 2028 et au-delà, et d'autres occasions viendront pour détailler ces projets.
Bon, il faudra donc patienter avant de savoir si Kirby, Metroid ou Donkey Kong auront droit au grand écran (pour Donkey Kong, ce n'est qu'une rumeur même s'il semblerait que quelque chose se profile du côté d'Universal Pictures, propriétaire d'Illumination, juste un vœu de la rédaction).
Une stratégie réfléchie comme vrai axe de développementPour Yusuke Beppu, le cinéma colle parfaitement à l'activité console : un film concentre le charme des personnages Nintendo en 90 à 120 minutes, et les ressources numériques créées pendant la production pourront resservir plus tard. Chaque projet implique directement les équipes de développement, producteurs et réalisateurs compris, avec Shigeru Miyamoto à la barre (qu'on espère vite remis sur pied). Travailler sur une narration linéaire, si différente du jeu interactif, permet en prime aux développeurs d'acquérir de nouvelles compétences.
Mario se regarde mieux à quatrePetite pépite glissée par Beppu : en sondant les spectateurs de Super Mario Galaxy, le film, Nintendo a constaté que la satisfaction était plus élevée à deux qu'en solo, et encore plus à quatre qu'à deux. Il y voit un écho direct aux quatre ports manette de la Nintendo 64 et à cette idée chère à Big N de jouer, ou ici de regarder, ensemble. Voilà un argument tout trouvé pour réserver quatre places d'emblée à l'approche de la sortie du film Zelda ! Ils sont malins, chez Nintendo !
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Source : Nintendo
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