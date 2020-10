Consciente peut-être que le ticket était un peu élevé, Nintendo a décidé de baisser de manière permanente le tarif de son Joy-Con unique (gauche ou droite) au Japon. Pas d’information si les autres territoires connaîtront le même mouvement, ce qu'on espère cependant. A compter du 6 novembre 2020, au Japon donc, le tarif d'une boite ne contenant qu'un seul Joy-Con passe de 4 480 yens à 3 740 yens, soit une baisse de 16,5 %. Cela nous fait le Joy-Con a quasiment 30 € (on aimerait bien le trouver à ce tarif chez nous). En revanche, pas de ristourne sur le pack classique des deux Joy-Con qui reste à un tarif inchangé.

Les Joy-Con sont des manettes astucieuses, malheureusement pas encore suffisamment utilisées au maximum de leurs potentiel par les développeurs de jeux indépendants et tiers, qui ne peuvent pas se permettre de créer des jeux à destination unique de la Switch. Alors, en attendant que Nintendo en fasse un plus grand usage (on attend de voir comment les développeurs de la suite de Breath of the Wild l’intégreront dans son gameplay), cela reste un achat indispensable pour certains titres mais que l’on peut la plupart du temps remplacer par une manette pro ou par des manettes tiers, beaucoup moins chères. Et le prix est effectivement un véritable frein, car la moindre paire coûte 79 € (on a parfois quelques réductions sur lesquelles il faut se jeter si on a besoin de remplacer une manette).C’est un problème, en particulier pour les joueurs confrontés au Joy-Con Drift qui, si leur manette est encore sous garantie, peuvent la faire réparer gratuitement. Pour les autres, l’ardoise est assez élevée et le problème recommence parfois quelques mois plus tard. Aussi, il est bien souvent plus tentant de racheter un nouveau pack, pour ne pas être coincé dans son utilisation quotidienne. Mais il existe aussi la possibilité d’acheter un Joy-Con unique. Pas si facile à trouver dans l’ensemble des commerces, le tarif est bien souvent dissuasif. A 49 € la manette, on réfléchit à deux fois en effet. Cela pourrait pourtant être utile de racheter une seule manette pour remplacer notre manette défectueuse (ce sont rarement les deux manettes qui sont impactées par le Joy-Con drift).