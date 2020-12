News Splatoon 2 (Switch)

Sale période pour les fans d'eSport : après l'annulation de The Big House consacré à Super Smash Bros. le mois dernier suite à un courrier du département Justice de Nintendo, c'est cette fois la diffusion en direct sur Youtube du tournoi Splatoon 2 organisé par Nintendo en Amérique du Nord qui est annulée. Nintendo évoque des "défis opérationnels inattendus", mais plusieurs sites américains s'accordent pour dire que la raison principale est le soutien affiché par les joueurs au mouvement #FreeMelee, né de l'annulation du tournoi SSB le mois dernier.Rappelons que #FreeMelee est le mouvement de contestation initié au sein de la communauté Smash Bros, après l'intervention de Nintendo pour interdire l'utilisation d'un mod dans une compétition online de Smash, permettant au jeu GameCube d'être joué en ligne ce qui, dans un contexte de pandémie mondiale, partait certainement d'un bon sentiment plutôt que d'une volonté délibérée des organisateurs d'affronter les foudres du département juridique de Nintendo. Suite à l'annulation du tournoi, la communauté s'est mobilisée pour demander la libération du code de Smash sur GameCube, un jeu vieux de plus de 20 ans auquel il manque cette fonction online.Parmi les joueurs de Splatoon 2, beaucoup, environ 30% (selon un comptage annoncé sur Reddit qu'on prendra toutefois avec quelques pincettes) des joueurs ont arboré le tag #FreeMelee, ce qui ne semble pas avoir plu aux organisateurs de Nintendo. Le choix du pseudo n'étant pas contraint ni sujet à un quelconque règlement, Nintendo s'est vu contraint d'annuler cette visibilité malheureuse pour le mouvement contestataire que les joueurs Splatoon 2 soutiennent.Notons que l'événement aura toujours lieu, mais sans diffusion en direct. C'est dommage car c'est toujours impressionnant de voir l'agilité avec laquelle les joueurs les plus aguerris arrivent à survivre entre deux assauts de la couleur adverse. Cette info sur la compétition en ligne est l'occasion de vous rappeler que samedi 12 décembre, une nouvelle #SessionPN vous proposera de jouer à deux jeux Switch en ligne : Fortnite et Luigi's Mansion 3. Vous avez une semaine pour vous entrainer !Source : Nintendo Everything