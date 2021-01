News Next Level Games

Nintendo a annoncé tout récemment que le studio Next Level Games serait, à compter du 1er mars prochain, une filiale à part entière de Nintendo Co Ltd, que voilà que le studio annonce désormais être à la recherche de plusieurs profils pour de futurs projets.Parmi les profils désirés, le studio recherche notamment : un producteur, un directeur de production artistique, un artiste de l'interface utilisateur et un ingénieur de test en chef. Pour postuler chez le développeur Canadien, il vous faudra simplement vous rendre sur son site et envoyer votre CV. Un nouveau Luigi’s Mansion, le retour de Punch Out!! ou Super Mario Strikers, si ce n’est tout autre chose comme une toute nouvelle licence… Les possibilités sont multiples et seul l’avenir nous permettra de découvrir les projets du développeur.Pour autant, si vous avez une idée quelconque de ce que cela pourrait être et désirez en débattre, nous vous invitons à rejoindre notre serveur discord où l’on sera ravi de vous accueillir et d'échanger avec vous !