News Netflix

Au 31 décembre 2020, les applications Netflix ont été retirées des eShop Wii U et Nintendo 3DS. Elles ne sont donc désormais plus disponibles au téléchargement. Il est cependant possible pour les utilisateurs ayant déjà installé Netflix sur leur console de télécharger de nouveau l’application. L’interruption du support interviendra le 30 juin 2021.

C’est dans un message laconique publié par le service support de Nintendo of America qu’on a appris que Netflix n’était plus disponible au téléchargement sur Wii U et 3DS :Si l’application ne peut donc plus être installée sur de nouvelles machines, les joueurs déjà doté du service de streaming, ont encore 6 mois avant extinction complète pour binge-watcher The Crown, Mank et autres Emily in Paris sur une console Nintendo.Contrairement à YouTube, Netflix n’a toujours pas fait le chemin jusqu’à la Switch et, après 4 ans de vie, on peut légitimement se demander si une telle annonce ne ferait pas de l’effet au moment où les planètes semblent s’aligner autour d’une hypothétique Switch Pro Source : Nintendo Support