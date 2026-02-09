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[NES Classics] Ninja Gaiden III arrive enfin en Europe via le Nintendo Switch Online
Le troisième épisode NES n'était jamais sorti chez nous. Il débarque avec Ikari Warriors et R.C. Pro-Am II dans le catalogue Nintendo Classics.News
Résumé de cette actualité en trois points :
Voilà une fournée rétro qui mérite mieux qu'un coup d'œil distrait. Nintendo vient d'ajouter trois jeux NES au catalogue Nintendo Classics, et l'un d'eux constitue une petite première pour nous en Europe.
Nintendo le présente comme « le troisième et dernier chapitre de la légendaire saga Ninja Gaiden », dans lequel on retrouve Ryu Hayabusa, dernier membre du clan du Dragon. Comme les deux premiers épisodes figuraient déjà au catalogue, la trilogie NES est désormais complète sur le service.
Un détail vaut la peine d'être connu avant de se lancer. Tecmo avait volontairement durci la version occidentale par rapport à la japonaise : les dégâts encaissés étaient doublés, on ne disposait plus que de cinq continues avant de tout recommencer, et le système de mots de passe présent au Japon avait purement disparu.
Le concepteur Masato Kato expliquait pourtant vouloir "créer un jeu qu'un joueur normal puisse apprécier", intention manifestement perdue en route sur le trajet vers l'Occident. Nintendo ne précise pas laquelle des deux versions arrive dans le catalogue, et on avoue être curieux de le découvrir manette en main.
R.C. Pro-Am II, lui, est un morceau d'histoire britannique. Développé par Rare et publié par Tradewest en 1992, il propose 24 circuits répartis entre pistes classiques, tracés urbains et parcours tout-terrain, avec des améliorations de voiture à acheter grâce à l'argent gagné en course. C'est l'un des derniers gros titres NES du studio avant qu'il ne bascule sur Donkey Kong Country, autant dire une pièce de collection.
L'ensemble est disponible dès maintenant et compris dans l'abonnement Nintendo Switch Online de base, sans supplément, aussi bien sur Switch que sur Switch 2. Le rythme des ajouts rétro reste soutenu depuis la grosse fournée de sept jeux NES, et l'application Game Boy avait elle aussi eu sa propre vague de nouveautés il y a peu.
Lequel de ces trois classiques allez-vous relancer en premier ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Gematsu, Vooks
- Trois jeux NES rejoignent le catalogue Nintendo Classics du Nintendo Switch Online
- Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom n'était jamais sorti sur NES en Europe et complète la trilogie sur le service
- Ikari Warriors et R.C. Pro-Am II, signé Rare, complètent la fournée, incluse dans l'abonnement de base
Voilà une fournée rétro qui mérite mieux qu'un coup d'œil distrait. Nintendo vient d'ajouter trois jeux NES au catalogue Nintendo Classics, et l'un d'eux constitue une petite première pour nous en Europe.
NES Classics - September 2026 - Games Update
Ninja Gaiden III, l'inédit européenCommençons par le morceau de choix. Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom, sorti chez Tecmo en 1991, n'a jamais eu droit à une sortie NES en Europe. Le jeu est resté cantonné au Japon en juin de cette année-là, puis à l'Amérique du Nord en août. Autrement dit, on n'a matériellement jamais pu y jouer sur la console à l'époque, et c'est la première fois qu'il devient accessible chez nous de cette façon.
Nintendo le présente comme « le troisième et dernier chapitre de la légendaire saga Ninja Gaiden », dans lequel on retrouve Ryu Hayabusa, dernier membre du clan du Dragon. Comme les deux premiers épisodes figuraient déjà au catalogue, la trilogie NES est désormais complète sur le service.
Un détail vaut la peine d'être connu avant de se lancer. Tecmo avait volontairement durci la version occidentale par rapport à la japonaise : les dégâts encaissés étaient doublés, on ne disposait plus que de cinq continues avant de tout recommencer, et le système de mots de passe présent au Japon avait purement disparu.
Le concepteur Masato Kato expliquait pourtant vouloir "créer un jeu qu'un joueur normal puisse apprécier", intention manifestement perdue en route sur le trajet vers l'Occident. Nintendo ne précise pas laquelle des deux versions arrive dans le catalogue, et on avoue être curieux de le découvrir manette en main.
Ikari Warriors et R.C. Pro-Am II complètent le lotIkari Warriors est l'adaptation NES de 1987 du jeu d'arcade SNK. On y incarne Paul et Vince, deux soldats chargés d'infiltrer une base ennemie avec des munitions comptées, qu'il faut récupérer sur les cadavres adverses, avec quelques passages en tank et en hélicoptère pour varier les plaisirs. Les habitués de The King of Fighters reconnaîtront au passage les deux héros, connus là-bas sous les noms de Ralph et Clark.
R.C. Pro-Am II, lui, est un morceau d'histoire britannique. Développé par Rare et publié par Tradewest en 1992, il propose 24 circuits répartis entre pistes classiques, tracés urbains et parcours tout-terrain, avec des améliorations de voiture à acheter grâce à l'argent gagné en course. C'est l'un des derniers gros titres NES du studio avant qu'il ne bascule sur Donkey Kong Country, autant dire une pièce de collection.
Une sélection différente au JaponPetite curiosité pour finir : le Japon n'a pas eu droit à la même liste. Sur Famicom, R.C. Pro-Am II laisse sa place à Dragon Buster, l'action-aventure de Bandai Namco sorti en 1987, dans lequel le héros Clovis affronte des dragons à l'épée et à la magie pour sauver la princesse Celia. Un jeu qu'on aimerait bien voir traverser les frontières à son tour.
L'ensemble est disponible dès maintenant et compris dans l'abonnement Nintendo Switch Online de base, sans supplément, aussi bien sur Switch que sur Switch 2. Le rythme des ajouts rétro reste soutenu depuis la grosse fournée de sept jeux NES, et l'application Game Boy avait elle aussi eu sa propre vague de nouveautés il y a peu.
Lequel de ces trois classiques allez-vous relancer en premier ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Gematsu, Vooks
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