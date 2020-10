News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

La semaine dernière, on apprenait que Need For Speed: Hot Pursuit Remaster semblait en approche sur Switch, grâce à une classification coréenne. Après une apparition furtive sur Amazon en août, il nous tardait d'en savoir plus sur le jeu.Un peu de patience néanmoins, Electronic Arts devrait nous en dire plus au sujet de ce Remaster à 17h, heure française, sur ce site Internet officiel . On a d'ores et déjà quelques éléments d'informations, qui devraient se confirmer d'ici peu, donc : Need For Speed: Hot Pursuit Remaster sortirait le 6 novembre 2020 au Japon (on parlait d'une sortie le 13 novembre en Occident pour le 10e anniversaire, à valider).C'est l'équipe de Stellar Entertainment, à qui l'on doit l'excellent portage de Burnout Paradise Remastered sur Nintendo Switch, qui serait en charge du projet. Les versions physiques pourraient inclure un téléchargement additionnel (permettant ainsi à EA de passer par une cartouche moins chère auprès de Nintendo).Need For Speed: Hot Pursuit Remaster devrait contenir tous les DLC du jeu, et 6 heures de gameplay additionnel. Avec plus d'une trentaine de challenges, le bonheur des fans sera complet puisque l'expérience sera cross-plateforme.Il nous tarde de vérifier tout cela dans l'après-midi !Souce : Twitter via Nintendo Everything