News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Ubisoft a certes pris un peu de retard dans le calendrier des DLC d'Immortals: Fenyx Rising , le second DLC du jeu, "Mythes de l'empire céleste" sera lancé le 25 mars prochain.Un nouveau personnage sera disponible avec ce second DLC, Ku, un personnage inspiré de la mythologie chinoise puisque comme le nom du DLC le laisse sous-entendre, ce nouveau chapitre nous proposera de rencontrer de nouveaux dieux et d'affronter des monstres d'un pays lointain.Sachez par ailleurs qu'une nouvelle aventure est disponible dès aujourd'hui, appelée "Nous ne sommes pas seuls", qui nous invite à tester nos aptitudes en jeu de plateforme avec un challenge dans les nuages. Les joueurs qui réussiront cette quête recevront un prix de circonstance dans le jeu.Pour rappel, le 3e DLC sortira dans quelques semaines ensuite, et s'appellera Les dieux perdus, un DLC qui nous proposera un nouveau mode de jeu plus orienté baston, avec une vue du dessus, peut-on lire sur le site officiel du jeu A lire aussi : le test de Fenyx Rising sur Nintendo Switch Le Season Pass vous permettra d'accéder aux trois DLC avec un paiement unique de 39,99 €, sinon sachez que chaque DLC est aussi vendu séparément, pour 14,99 €. Ceux qui doutent encore peuvent encore essayer la démo gratuite, disponible sur l'eShop, d'Immortals: Fenyx Rising.Source : Nintendolife