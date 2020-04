News Mushroom Heroes (Switch)

Fruit du labeur de Serkan Bakar, un développeur ayant proposé déjà une bonne dizaine de titres mobiles, Mushroom Heroes est un jeu de plateforme tout simple, avec une ambiance rétro très années 90 qui ne manque pas de saveur.







Ici, vous ne contrôlez pas un champignon, mais trois, chacun possédant une capacité spéciale. Force rouge...euh....le champignon rouge sautera plus haut que les autres et peut planer avec son chapeau. Le champignon bleu jouera la défense et protégera les autres champignons avec son bouclier. Le champignon vert est l'archer du groupe et décochera sa plus belle flèche sur vos adversaires.

Il vous faudra alterner d'un champignon à un autre pour prendre leur contrôle en appuyant sur un bouton et bien évidemment choisir le bon champignon en fonction de l'action à réaliser (sauter un précipice, actionner un levier en hauteur, protéger la troupe des flammes d'un dragon etc...). Vous pourrez également empiler les champignons les uns sur les autres pour atteindre des plateformes trop hautes autrement.





Graphismes 16bits, musique mignonnette (à voir à la longue cependant), 38 niveaux de plus en plus difficiles avec leurs pièges et énigmes à résoudre, voici un titre qui pourra vous convaincre de passer un petit moment agréable.

Mushroom Heroes débarque le 30 avril sur l'eShop de votre Nintendo Switch, édité par les espagnols Dolores Entertainment, à qui nous devons déjà Conga Master, Ice cream Surfer et Ghoulboy. Pas d'indication de tarif pour le moment.

Mushroom Heroes Switch trailer 17/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Malgré son nom, Mushroom Heroes n'a rien à voir avec la petite série du même nom diffusée sur Nintendo Kids.