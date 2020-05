News Mother Russia Bleeds (Switch)

Une annonce spéciale pour les amateurs d'éditions physiques, qui se désolent régulièrement de ne pas voir certaines pépites indépendantes de l'esShop obtenir une déclinaison physique. Il faut donc être patient mais la patience est récompensée, même si le coût financier n'est pas négligeable.





Nouveau titre a obtenir les honneurs d'une version physique commercialisée par le studio Limited Run Games, Mother Russia Bleeds, un beat'em up se déroulant sur fond d'Union Soviétique "froide et impitoyable". Vous êtes convié à l’épopée sanglante d’une famille de gitan dans la Russie déliquescente des années 1986, avec du pixel art soigné, des combats virant à la foire d'empoigne, remplissant parfois un peu trop l'écran de votre Switch, et qui jouit actuellement d'une grosse promotion sur l'eShop.







Le jeu a été réalisé par le studio français Le Cartel et vous invite, au gré d'un prologue et de neuf niveaux, à remonter la chaine d'une organisation mafieuse qui vous a kidnappé pour servir de cobaye à une nouvelle génération de drogue de synthèse, la Nekkro, dans des combats plus que gores.



Mother Russia Bleeds 20+ Minutes of Gameplay - Nintendo Switch 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'ouverture des précommandes par Limited Run Games aura lieu le 23 juin 2020 à 9h PT / 12h ET.





Du côté de Special Reserve Games , on prépare également des versions physiques avec quelques goodies tenus secrets pour le moment. A nouveau il faudra surveiller le 23 juin 12h ET pour accéder aux précommandes de ces éditions physiques.