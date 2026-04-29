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Mortal Kombat Legacy Kollection : la mise à jour Krossplay débarque sur Switch et Switch 2
Digital Eclipse déploie une mise à jour majeure pour Mortal Kombat Legacy Kollection, avec Krossplay multi-plateformes, matches 2 contre 2 en ligne et support du VRR sur Switch 2 portable.News
Résumé de cette actualité en 5 points :
Voilà six mois que Mortal Kombat Legacy Kollection est disponible sur Switch et Switch 2, et Digital Eclipse n'a pas chômé sur la maintenance. La mise à jour qui sort aujourd'hui amène d'un coup les trois dernières grosses fonctionnalités prévues pour la compilation, à commencer par le fameux Krossplay : on peut désormais s'affronter en ligne quelle que soit la plateforme, entre joueurs PS5, Xbox, PC, Switch et Switch 2, aussi bien en Quick Play qu'en Online Arcade. Le système est désactivé par défaut, il faut donc penser à l'activer manuellement dans les options en ligne. Petite réserve technique : Mortal Kombat Trilogy n'est pas compatible avec le Krossplay sur Switch originale, là où la Switch 2 ne souffre d'aucune restriction.
Deuxième grosse nouveauté : les matches 2 contre 2 en ligne, qui permettent à chaque joueur d'aligner une équipe de deux combattants face à un adversaire faisant de même. Cette possibilité existait déjà en local, mais elle débarque enfin officiellement en ligne pour quatre titres de la collection : Ultimate MK3 (Arcade), Ultimate MK3 (SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) et Mortal Kombat 4 (Arcade).
Et puis il y a le bonus le plus geek de la mise à jour, le support du VRR (Variable Refresh Rate) sur Switch 2 en mode portable. L'idée est de synchroniser l'affichage sur les fréquences non standard utilisées par les bornes d'arcade d'origine, soit environ 53 Hz, pour une restitution plus fidèle au matériel d'époque. Les joueurs qui ont l'œil pour ces choses-là devraient apprécier, et certains rapportent même une amélioration perçue de la latence.
Côté correctifs, Digital Eclipse en profite pour réparer l'indicateur de force de connexion en ligne, empêcher les replays de Kombat Kard de disparaître mystérieusement, et restaurer du texte localisé qui manquait à l'appel. Le studio précise que ces trois fonctionnalités étaient les dernières grosses additions prévues au programme, mais que le travail de bugfix continue côté équipe. Cette mise à jour est l'occasion de relancer la Kollection avec enfin tout ce qu'il fallait pour profiter des Mortal Kombat de l'âge d'or sans les frustrations techniques.
Vous comptez vous y remettre pour quelques Fatalities en ligne dans la foulée de cette mise à jour ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, on est curieux de savoir si vous constatez des changements dans le cadre de cette update du jeu !
Sources : Digital Eclipse, NintendoLife
- Digital Eclipse déploie une mise à jour majeure pour Mortal Kombat Legacy Kollection sur Switch et Switch 2, six mois après la sortie de la compilation
- Le Krossplay arrive enfin et permet d'affronter en ligne des joueurs sur PS5, Xbox, PC, Switch et Switch 2, en Quick Play comme en Online Arcade
- Les matches 2 contre 2 en ligne sont désormais officiellement supportés sur Ultimate MK3 (Arcade et SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) et Mortal Kombat 4 (Arcade)
- Le support du VRR débarque sur Switch 2 en mode portable et permet de synchroniser l'affichage à 53 Hz pour retrouver le rendu d'origine des bornes d'arcade
- Digital Eclipse précise qu'il s'agit des trois dernières grosses fonctionnalités prévues au programme, même si le travail de correction de bugs continuera
Voilà six mois que Mortal Kombat Legacy Kollection est disponible sur Switch et Switch 2, et Digital Eclipse n'a pas chômé sur la maintenance. La mise à jour qui sort aujourd'hui amène d'un coup les trois dernières grosses fonctionnalités prévues pour la compilation, à commencer par le fameux Krossplay : on peut désormais s'affronter en ligne quelle que soit la plateforme, entre joueurs PS5, Xbox, PC, Switch et Switch 2, aussi bien en Quick Play qu'en Online Arcade. Le système est désactivé par défaut, il faut donc penser à l'activer manuellement dans les options en ligne. Petite réserve technique : Mortal Kombat Trilogy n'est pas compatible avec le Krossplay sur Switch originale, là où la Switch 2 ne souffre d'aucune restriction.
Deuxième grosse nouveauté : les matches 2 contre 2 en ligne, qui permettent à chaque joueur d'aligner une équipe de deux combattants face à un adversaire faisant de même. Cette possibilité existait déjà en local, mais elle débarque enfin officiellement en ligne pour quatre titres de la collection : Ultimate MK3 (Arcade), Ultimate MK3 (SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) et Mortal Kombat 4 (Arcade).
Et puis il y a le bonus le plus geek de la mise à jour, le support du VRR (Variable Refresh Rate) sur Switch 2 en mode portable. L'idée est de synchroniser l'affichage sur les fréquences non standard utilisées par les bornes d'arcade d'origine, soit environ 53 Hz, pour une restitution plus fidèle au matériel d'époque. Les joueurs qui ont l'œil pour ces choses-là devraient apprécier, et certains rapportent même une amélioration perçue de la latence.
Côté correctifs, Digital Eclipse en profite pour réparer l'indicateur de force de connexion en ligne, empêcher les replays de Kombat Kard de disparaître mystérieusement, et restaurer du texte localisé qui manquait à l'appel. Le studio précise que ces trois fonctionnalités étaient les dernières grosses additions prévues au programme, mais que le travail de bugfix continue côté équipe. Cette mise à jour est l'occasion de relancer la Kollection avec enfin tout ce qu'il fallait pour profiter des Mortal Kombat de l'âge d'or sans les frustrations techniques.
Vous comptez vous y remettre pour quelques Fatalities en ligne dans la foulée de cette mise à jour ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, on est curieux de savoir si vous constatez des changements dans le cadre de cette update du jeu !
Sources : Digital Eclipse, NintendoLife
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