News Mortal Kombat 11 (Switch)

Et voilà, on s'en doutait un peu, le teasing d'hier n'était pas uniquement là pour nous révéler aujourd'hui un nouveau pack de personnages. Mortal Kombat va bien connaître une extension histoire qu'il faudra appeler "Aftermath".Cette extension reprendra l'histoire là où elle en était restée, après la victoire de Liu Kang face à Kronika, et alors qu'il était devenu le Gardien du Temps et du royaume de la Terre. Il s'agira donc bien d'une toute nouvelle campagne scénarisée.Cette dernière devrait se concentrer sur Shang Tsung, Nightwolf et deux nouveaux venus que les fans attendaient : Sheeva et Fujin. Mais ce n'est pas tout, et on pouvait s'y attendre après avoir vu débarquer le Terminator, Robocop se joindra au casting déjà massif du titre. Les fans de films d'action des 80's pourront enfin redonner vie au combat Robocop Vs Terminator, et votre serviteur en trépigne d'impatience lui aussi !Bonne nouvelle d'ailleurs pour les fans, c'est l'acteur ayant donné vie au personnage, et repris le rôle dans le second film, qui prêtera son visage et sa voix au personnage. Oui, Peter Weller sera bel et bien de la partie. Les trentenaires devraient s'en émouvoir... à moins que je sois le seul, allez savoir !Le pack Aftermath contiendra également de nouvelles arènes, et verra le retour des fatalités de niveaux ainsi que les "Friendships". L'extension pourra être achetée seule pour 39.99€, en bundle avec le dernière Kombat Pack pour 49.99€ ou dans une édition réunissant le jeu ainsi que tous ces DLC pour 59.99€ et appelée Aftermath Kollection.La version de son contenu est fixé au 26 mai 2020, et ne devrait se faire, dans un premier temps en tout cas, qu'en version numérique.