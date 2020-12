News Monster Hunter Rise (Switch)

En attendant la prochaine démo du jeu courant janvier 2021 et la sortie mondiale de Monster Monster Hunter Rise le 26 mars 2021 en exclusivité temporaire Nintendo Switch, Capcom continue de nous présenter l'armement qui sera intégré dans ce titre afin d'en connaître le plein potentiel et les subtilités.



Monster Hunter Rise - Bande-annonce Game Awards 2020 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Lancecanon

On commence par le Lancecanon, une robuste lance dotée d'un canon, qui devrait permettre quelques attaques en rafales assez redoutables.





Attaque Garde tranchante : une Garde effectuée au bon moment restaure le tranchant de votre arme. Elle peut être suivie d'une variété d'attaques.



Attaque Trancheur grêle : effectue une Attaque montante et un Coup vertical. Chaque utilisation réduit le temps de recharge du Feu de wyverne.



Monster Hunter Rise - Lancecanon - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'insectoglaive

On poursuit avec l'insectoglaive. Une arme qui permet de commander des insectes appelés Kinsectes pour absorber l'essence de votre proie et vous renforcer. On peut enchainer avec une Attaque sautée, une Attaque avancée sautée, voire une Esquive aérienne.

Rappel Kinsecte permet de rappeler votre Kinsecte pendant que vous esquivez. Celui-ci lance des attaques tourbillonnantes libérant des extraits guérisseurs. Le Kinsecte récupère toute son endurance lorsqu'il revient auprès de son utilisateur.



Monster Hunter Rise - Insectoglaive - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La famille des fusarbalètes

Quelques jours auparavant, Capcom avait présenté le fusarbalète léger et lourd.





Le Fusarbalète léger est une arme idéale pour les combats à distance, avec différentes munitions possibles. Vous pourrez tirer des rafales de balles, infliger des inflictions de malus d'état ou soutenir votre groupe de chasseurs. En vous propulsant vers l'avant, appuyez sur le bouton et lancez une attaque lacérante puissante à courte portée. Un saut en éventail vous permet d'utiliser un Filoptère, vous appuyez sur le bouton correspondant pour tirer, recharger ou tirer un Souffle-du-dragon directement en dessous. Celui-ci s'accrochera à la fourrure du monstre.



Monster Hunter Rise - Fusarbalète léger - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Contre-tir est une contre-attaque dévastatrice. Lancez une toile de soie et préparez-vous pour une riposte puissante. Si vous subissez un coup alors que vous êtes dans cette posture, l'attaque est activée.

Monster Hunter Rise - Fusarbalète lourd - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Marteau, épée et bouclier

Le marteau va vous permettre de cogner fort, un coup à la tête peut étourdir. Cela permet d'engager de puissantes attaques chargées.







Monster Hunter Rise - Marteau - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monster Hunter Rise - Épée longue - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Épée et bouclier

Monster Hunter Rise - Épée et bouclier - Nintendo Switch 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La déclinaison lourde peut utiliser des munitions Courroux-du-dragon ou Œil-du-dragon selon la situation, soit une puissance de feu exceptionnelle. Vous pouvez vous déplacer tel un vent destructeur, en utilisant le stick pour contrôler la direction. Appuyez sur le bouton correspondant pour réaliser une attaque à courte portée ou rengainer rapidement votre arme.Extermination céleste permet de lancer une attaque montante dévastatrice en sautant et en portant plusieurs coups pendant la descente. La Roue du malheur lance une attaque tournoyante qui inflige de nombreux coups pendant que vous sautez vers l'avant. Vous pouvez réaliser cette attaque à partir d'un état chargé, ou maintenir le bouton de charge enfoncé au début de l'attaque pour la charger et relâcher le bouton pour lancer l'attaque au moment voulu.L'Épée longue est une superbe arme affûtée qui charge la jauge spirituelle tandis que vous attaquez votre proie tout en vous permettant d'effectuer de redoutables Attaques spirituelles. Elle permet aussi d'esquiver et de contrer.Ainsi, si vous subissez une attaque lorsque votre arme est dégainée, vous pourrez contre-attaquer.Une attaque qui devrait être appréciée est le Coup de pied rugissant. Utilise un Filoptère pour attaquer avec un coup de pied sauté. Lance une Estocade tombante en cas de réussite et remplit automatiquement la jauge spirituelle pendant une courte période. Appuyez sur le bouton correspondant après l'attaque afin de réaliser un Brise-casque spirituel, au prix d'un niveau de votre jauge spirituelle.Un duo gagnant, avec une lame permettant d'attaquer rapidement à proximité tout en esquivant la plupart des coups et un bouclier pour se défendre et attaquer. L'ombre tombante est une attaque sautée vers l'avant. En cas de réussite, vous enchainerez avec une Attaque grimpante. Une fois en l'air, vous pouvez enchainer avec un Assaut tombant.Le Moulinet fait tournoyer votre lame. La première attaque annule toute attaque de monstre.Des propositions très techniques donc, qui devraient ravir les amateurs ayant déjà tâté de la franchise auparavant. D'autres armes seront détaillées très prochainement, n'hésitez pas à les surveiller sur le site officiel du jeu mis en place par Capcom France