News Monster Hunter Rise (Switch)

On s'y attendait car c'est le gros titre de la Switch en cette période de l'année. Avec un joli démarrage et le cap des 5 millions de titres écoulés lors du dernier pointage, Monster Hunter confirme le succès de la franchise. Capcom a donc pensé à célébrer ce très bon résultat par un petit cadeau à destination de l'ensemble des joueurs. Vous allez ainsi recevoir un pack d'objets commémoratifs Coeur Rouge. Une image nous permet de voir ce que cela donne :



Pour l'obtenir, présentez-vous à Senri pour réclamer votre Pack de Kamura 1.





Monster Hunter Rise mérite que l'on s'accroche un peu. En effet, au démarrage, on reste plus que faiblard et la confrontation contre quelques créatures prend beaucoup de temps, et avec guère de succès, surtout si vous jouez en solo. On entend notre Junior pester contre son échec et Boris, après avoir tâtonné, commence à bien se faire la main sur le titre.





Source : Capcom