News Monster Hunter Rise (Switch)

Gros titre très attendu pour l'année 2021, Monster Hunter Rise lance peu à peu l'ouverture de ses précommandes sur les différents territoires. On notera que l'édition collector renfermant le fameux amiibo Magnamalo sera ainsi disponible également sur le site Amazon UK . Pour un tarif de 89,99 £, cette version assez complète sera disponible le 26 mars 2021. Cela reste un tarif élevé qui a déjà refroidit quelques fans, même si nous avons tout de même le jeu en version physique, un code pour récupérer le DLC, un pack d’autocollants d’icônes de Monstres, une broche en émail du village Kamura et un Amiibo de Magnamalo. Une version également disponible sur le store Nintendo UK . On surveillera si Amazon en France proposera la même chose et on attend avec impatience le lancement des précommandes des trois amiibo dévoilés en parallèle à ce jeu.