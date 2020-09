News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Direct - 17/09/2020 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les nouvelles actions

Les environnements de Monster Hunter Rise

Un nouveau Pilpoil Canyne : le Chumsky

De nouveaux monstres !

Le camp de base : le village Kamura

Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter, avait bien des choses à nous dire, et n'aurait pu se contenter des deux bandes-annonces en ouverture du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de septembre 2020, diffusé ce jeudi 17 septembre. Un Monster Hunter Direct a donc été mis en ligne par Nintendo pour nous permettre d'en savoir plus sur les deux jeux.Voici ce Monster Hunter Direct, nous revenons ensuite plus précisément sur la première partie du Direct consacrée à Monster Hunter Rise, annoncé aujourd'hui Ryozo Tsujimoto explique pour commencer que le terme Rise fait référence aux chasseurs : très agiles, ils peuvent grimper aux falaises et exploiter au mieux la verticalité des environnements. Il définit ensuite la série Monster Hunter : "une série de jeux d'action où les joueurs chassent des énormes monstres dans des environnements naturels splendides". Une sorte de safari où vos trophées sont des dragons, en somme.Voilà déjà 16 ans que Capcom enchante les joueurs avec la série Monster Hunter, et après un portage de Monster Hunter Generations sur Switch, il nous tardait de voir comment Capcom allait approcher la console hybride de Nintendo : Monster Hunter Rise est conçu pour offrir une expérience ultime aussi bien en mobilité que sur son écran de télévision.Ryozo Tsujimoto nous présente alors Yasunori Ichinose, qui a la lourde responsabilité de réaliser le jeu : il en est en effet le Director, et ensemble, il vont dévoiler certaines des nouveautés de Monster Hunter Rise. Tout d'abord, Ryozo Tsujimoto nous parle des nouvelles actions que nous pourrons réaliser dans ce titre.On va pouvoir explorer plein d'endroits de la carte, escalader des falaises ou atteindre des plateformes élevées. Pour ce faire, notre personnage se fera aidée de Filoptère, une petite créature qui permet au joueur d'atteindre des endroits sinon inaccessibles. On pourra porter plusieurs Filoptères, en s'en servir pour explorer le monde.Les Filoptères permettent de varier les plaisirs, aussi bien en cours de déplacement qu'en cours d'attaque : en combinant des Filoptères aux attaques, une foule d'actions différentes vont pouvoir être réalisées en cours de jeu. Combiner son arme préférée et un Filoptère pourrait bien avoir un résultat qui vous étonnera !Au début d'une quête, notre personnage se retrouve sur une carte ouverte qui forme une grande et même région. La map a été conçue pour nous inciter à exploiter les Filoptères à fond.Le Temple oublié est une des nouvelles régions de la map – on le voit brièvement dans la bande-annonce de présentation. On peut atteindre le Temple oublié depuis le camp de base en descendant la montagne pour arriver dans le champ principal. C'est là que l'on trouve les ruines d'un vieux temple qui semble... oublié. Dans chaque zone, les joueurs trouveront de nombreuses choses à explorer, il faudra bien prendre le temps de le faire en arrivant dans une zone.Pour avancer plus vite, les joueurs peuvent enfourcher des Canynes qui les aideront à se déplacer plus rapidement. L'avantage du recours à un Canyne, c'est que l'endurance du personnage ne diminue pas, on peut donc courir aussi longtemps que l'on veut.Sur le dos de notre Canyne, on peut utiliser des objets, ou récupérer de la vie, tandis que le Canyne nous permettra aussi de réaliser des attaques en cours de combat.Le jeu nous proposera aussi de retrouver les Palicos Felynes des jeux précédents, qui nous viendront en aide. Au début d'une quête, on peut emmener deux Pilpoils avec soi, et c'est à nous de choisir qui on emmène avec nous. Par contre, en mode multijoueur, chaque chasseur ne pourra avoir qu'un Pilpoil en sa compagnie.Le dragon le plus important du jeu est le Magnamalo. Si la créature ne nous est pas montrée entièrement, Ryozo Tsujimoto indique qu'il s'agit d'une wyverne à crocs redoutable et effrayante. Nos cours de zoologie Monster Hunterienne sont assez loins, on lui fera donc confiance. Ca a en tout cas l'air d'être une sacrée créature.Ryozo Tsujimoto nous présente ensuite un wyverne rapace : Aknosom. Elle s'en prend aux chasseurs avec sa crête qu'elle transforme en une arme redoutable. Dans la même espèce, on a ensuite Grand Izuchi, qui ne se promène jamais seul, mais plutôt par groupe de trois. Chaque membre du groupe va alors attaquer soit en même temps, soit l'un après l'autre.Tetranadon est le nom d'un Amphibien – comprenez par là qu'il s'agit d'une créature aquatique. Sa petite aptitude particulière ? Manger des cailloux pour grossir puis attaquer. Ses attaques évoluent au gré de ses mutations physiques. Que du bonheur.Si les monstres n'aiment pas les chasseurs, ils ne s'apprécient pas non plus entre eux : les concepteurs imaginent donc de nouveaux éléments de jeu qui se produiront lorsque des monstres s'affronteront. Ainsi, le Tetranadon et l'Arzuros, qui fera son retour dans cet opus, ne sont pas les meilleurs amis du monde.Le village Kamura sera votre base , avec sa forge, ses services aux voyageurs, etc. Dans la bande annonce, on nous parle de l'arrivée d'une Calamité, mais on n'en saura pas plus aujourd'hui à son sujet.Monster Hunter Rise sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, avec plusieurs versions :- Edition standard- Edition deluxe : le jeu avec quelques DLC offertsUn bonus de précommande sera également offert tandis qu'il faudra passer par My Nintendo Store exclusivement pour avoir une chance d'acquérir les 3 amiibo de la collection amiibo x Monster Hunter Rise concoctés pour la sortie du jeu. Chaque amiibo débloquera des armures spéciales et vous offrira la chance de participer à une loterie quotidienne dans le jeu pour gagner des objets très utiles. Ce ne sera a priori pas tout : on n'en saura pas plus aujourd'hui.Monster Hunter Rise aura aussi une certaine forme de compatibilité avec l'autre jeux Capcom annoncé aujourd'hui : Monster Hunter Stories 2, annoncé aujourd'hui