News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Rise - Update Ver. 3.0: Valstrax & New Ending 26/05/2021

Durant ce Monster Hunter Digital Event, Capcom a levé le voile sur le contenu de la version 3.0 de Monster Hunter Rise. Cette dernière sera disponible dans la nuit et ajoutera deux nouveaux monstres au bestiaire : le Valstrax écarlate, un variant de Valstrax de Monster Hunter Generations Ultimate et le Zinogre supérieur, bien connu des joueurs Monster Hunter présent depuis Monster Hunter Portable 3rd (Monster Hunter 3 en France). On vous fera d’ailleurs remarquer que ce dernier a subi un petit relooking depuis son apparition dans World.De plus, comme Capcom l’avait annoncé auparavant, une nouvelle fin au jeu est disponible. Cette fin est accessible via une toute nouvelle quête mettant en scène un affrontement avec le Narwa du tonnerre et l’Ibushi du vent.Par ailleurs, de nouveaux cosmétiques additionnels ont été ajoutés au jeu via le DLC Pack 3, comprenant de nouvelles options vocales, des sets d’autocollants, des emotes, des musiques et autres.Capcom en a également profité pour faire le point sur les mises à jour à venir. Durant les mois de juin, juillet et août, de nouvelles quêtes et contenus cross-over avec d’autres titres Capcom seront disponibles, le mois prochain ce sera MH Stores 2: Wings of Ruins qui sera concerné. Des quêtes Événements et d’autres contenus seront également de la partie.