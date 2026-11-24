Le monde mystérieux du prochain Kirby commence à se dévoiler !
Annoncé en clôture du dernier Nintendo Direct de septembre 2026, Kirby and the World Beyond reste encore assez énigmatique. Pour fêter la fin d'année, Nintendo en profite pour nous donner quelques bribes du jeu. Découvrons les ensembles !News
Voici un petit résumé des nouveautés dévoilées :
- Utilisez les capacités de copie pour partir à l'aventure en toute liberté dans un vaste monde.
- Explorez un environnement 3D étendu et varié, composé de prairies, de cascades, et bien plus encore.
- Mettez à profit les capacités de copie de Kirby pour explorer à votre propre rythme.
- Les capacités de copie de Kirby ont été renforcées !
- Utilisez la capacité « Tranchant » pour vous déplacer à toute vitesse.
- Utilisez la capacité « Bombe » pour effectuer des sauts prodigieux grâce à la puissance des explosions.
- Planez en douceur dans les airs à l'aide d'un parasol.
- Une mystérieuse jeune fille a été capturée par le Roi Dadidou.
- Le Roi Dadidou a été propulsé au loin, laissant derrière lui une immense brèche dans le ciel.
- « Qu'est-ce qui attend Kirby de l'autre côté de l'immense mur qu'il a détruit grâce à ses nouveaux pouvoirs ? »
On vous laisse avec vos théories les plus ingénieuses que vous pouvez partager sur notre discord où les fans de Kirby sont nombreux !
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