News Kirby and the World Beyond (Switch 2)

Le monde mystérieux du prochain Kirby commence à se dévoiler !

Annoncé en clôture du dernier Nintendo Direct de septembre 2026, Kirby and the World Beyond reste encore assez énigmatique. Pour fêter la fin d'année, Nintendo en profite pour nous donner quelques bribes du jeu. Découvrons les ensembles !