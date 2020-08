News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Reporting Hacked Animal Crossing New Horizons Dream Island - EXPERT DIFFICULTY #ACNH 08/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec la mise à jour 1.4.0, les joueurs d'Animal Crossing ont découvert une nouvelle fonctionnalité : le monde des rêves. Grâce à celle-ci, on a la possibilité de visiter des iles sans avoir besoin que leur propriétaire ne soit en ligne au même moment. Il suffit d'utiliser un code onirique (un code DA) pour visiter, en rêve, l'ile d'un autre joueur.Mais ces rêves nous permettent parfois de découvrir des situations qu'on n'aurait pas crues possibles. Des situations qui, en fait, ne sont pas possibles, si ce n'est en exploitant une faille du jeu pour arriver à ses fins. On se souvient du bug de duplication d'item qui avait permis à certains de multiplier les écrans TV de 50 pouces, il y a en ce moment le cas de l'arbre à fragments d'étoiles, la nouvelle tendance que l'on découvre en visitant les iles de certains.Exploiter une faille s'appelle un hack, en langage informatique. Dans un jeu vidéo, difficile toutefois de parler de piratage, même si Nintendo semble prendre des mesures pour ne plus rendre accessibles des iles qui font l'objet de l'exploitation d'une faille comme la création d'un arbre à fragment d'étoiles. Il faut reconnaître que c'est plutôt joli, et que cela ne semble pas donner d'autre avantage sinon esthétique aux villes des joueurs qui se sont laissés tenter par la manipulation.Lorsqu'un joueur est concerné par une suppression de son rêve des serveurs de Nintendo, il reçoit un email de ce type :On lit dans ce mail : "Le contenu que vous avez posté dans le jeu a été effacé car il contrevient au contrat d'utilisateur du Compte Nintendo, notamment le Code de conduite Nintendo".Il est à signaler qu'il n'y a aucun recours pour les joueurs dont les iles sont supprimées. Par ailleurs, ces changements esthétiques ne semblent pas donner d'autre avantage par rapport aux autres items du jeu, peut-être faudrait-il d'abord corriger le bug avant de réprimander les joueurs : de tout temps, les joueurs ont essayé de prendre des raccourcis dans leurs jeux vidéo, combien de records ont ainsi été pulvérisés grâce à des glitches laissés dans le code par inadvertance. Le jeu vidéo est ainsi fait !Quoi qu'il en soit, les joueurs qui ont décoré leur ile d'arbres à fragments d'étoiles (ou fossiles, ou plein d'autres items divers !), devraient prendre leurs précautions avant de transférer leur ile sur les serveurs de Nintendo, dans la mesure où les joueurs peuvent signaler une ile à Nintendo en appuyant sur le bouton "-" en cours de rêve, s'ils y découvrent quelque chose d'incorrect. En découvrant la fonction, on pensait plutôt à des petits dessins coquins qu'à des arbres à fragment d'étoile, mais le monde est ainsi fait !Sources : Dualshockers.com Nintendo Everything et Polygon