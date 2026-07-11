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Miyamoto souffrant : Nintendo annonce un retour sous une semaine

Un soudain problème de santé a privé les investisseurs de Shigeru Miyamoto. Pas de panique : son état est stable et Nintendo table sur un rapide retour !

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Shigeru Miyamoto a manqué la séance de questions-réponses du briefing financier de Nintendo, le 6 novembre, en raison d'un problème de santé.
  • Selon Nintendo, son état est stable et il devrait se rétablir d'ici quelques jours à une semaine.
  • Il n'avait pas non plus assisté à la remise de l'Ordre de la Culture le 3 novembre, sans que l'on sache si les deux absences sont liées.

On vous rassure tout de suite : rien d'alarmant ! Shigeru Miyamoto n'a pas participé à la séance de questions-réponses qui suivait la présentation des résultats semestriels de Nintendo, ce vendredi 6 novembre, en raison d'un soudain problème de santé. L'information figure noir sur blanc en tête du compte rendu publié en japonais par Nintendo, qui s'est empressé de préciser que l'état de son représentant et Fellow était stable.

A en interpréter les propos de Nintendo, qui indique qu'il devrait se remettre d'ici quelques jours à une semaine environ, c'est donc une bonne grippe qui semble clouer au lit notre créateur préféré, et on lui souhaite donc un prompt rétablissement : est-il seulement conscient que son état de santé à fait l'objet d'actualités dans tout le web Nintendo depuis hier ?

Un automne historique pour Miyamoto... et deux absences

Il faut dire que l'automne de Miyamoto a été pour le moins chargé. Le 23 octobre, il est devenu le premier créateur de jeu vidéo à recevoir l'Ordre de la Culture, l'une des plus hautes distinctions japonaises. Il n'a pourtant pas assisté à la cérémonie du 3 novembre au palais impérial de Tokyo, où l'empereur Naruhito a décoré les sept autres lauréats. Rien ne permet à ce stade de relier les deux absences, et on se gardera bien de jouer aux devins.

Quelques jours plus tôt, on l'avait encore vu présenter la vidéo préenregistrée du Pikmin Day du 1er novembre, avec la bonne humeur qu'on lui connaît. À 73 ans (il en fêtera 74 le 16 novembre), le monsieur continue de tenir un rythme qui nous essoufflerait presque !

Toujours sur tous les fronts chez Big N

S'il a pris du recul ces dernières années sur le développement au quotidien, Miyamoto reste une figure très active chez Big N et joue toujours un rôle de premier plan avec son statut de Creative Fellow. Il est crédité au game design original du remake de Ocarina of Time, sorti cette semaine et que notre test qualifie de transformation époustouflante. Il coproduit aussi le film live-action The Legend of Zelda attendu au printemps prochain, après avoir accompagné les deux films Super Mario.
Bref, entre la cérémonie impériale, la sortie d'OOT et les plateaux de tournage pour parler de Pikmin, quelques jours de repos n'ont rien de volé même si le timing n'était pas idéal pour que cela passe en toute discrétion. On a hâte de le revoir sur pied !

A près de 74 ans, l'état de santé de Shigeru Miyamoto est un sujet, mais au delà de ça, c'est toute une génération de créateurs qui vieillit, et va tôt ou tard se retirer de la scène vidéoludique internationale, pour profiter d'une bonne retraite : des collègues éminents de Miyamoto l'ont déjà précédé, comme Hideki Konno ou Kensuke Tanabe, ou plus récemment Doug Bowser chez NOA.
Sources : Nintendo, Kotaku, NintendoLife
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