News Nintendo Switch (Switch)

La folie des millions : la liste des millions-sellers au 31/12/20

Les best-sellers de la Switch

A l’occasion de la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre son exercice fiscal 2020-2021 , Nintendo a confirmé l’évidence : tout va pour le mieux chez le géant japonais.Pour s’en rendre compte, il suffit simplement de se pencher sur la section des ventes de logiciels, qui représente à elle seule 75,85 millions de jeux vidéo ayant trouvé preneur durant le trimestre, un chiffre en hausse de 17% par rapport à l’an dernier sur la même période.Dans ces ventes, les parts du numérique augmentent continuellement. Durant ce trimestre, c’est une augmentation de 58% par rapport à la même période en 2019 que Nintendo enregistre. Cependant, les parts des ventes numériques sont bien éloignées de celle de ses concurrents puisqu’elles en représentent que 32% des ventes totales.Evidemment, les 75,85 millions de jeux vidéo écoulés ne sont pas seulement des exemplaires d’Animal Crossing. Son succès est grand, mais il ne faut pas non plus exagérer à ce point-là.Voici donc un aperçu de l’ensemble des jeux vendus à au moins un million d’exemplaires durant cette année fiscale plus que fructueuse :- Animal Crossing: New Horizons (19.41 millions)- Mario Kart 8 Deluxe (8.64 millions)- Super Mario 3D All-Stars (8.32 millions)- Ring Fit Adventure (5.95 millions)- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (4.04 millions)- Super Smash Bros. Ultimate (4.01 millions)- Super Mario Party (3.72 millions)- New Super Mario Bros. U Deluxe (3.22 millions)- Paper Mario: The Origami King (3.05 millions)- Pokémon Epée & Bouclier (2.98 millions)- Hyrule Warriors : L’ère du Fléau (2.84 millions)- Super Mario Odyssey (2.81 millions)- Luigi’s Mansion 3 (2.81 millions)- 51 Worldwide Games (2.62 millions)- Pikmin 3 Deluxe (1.94 millions)- Splatoon 2 (1.77 millions)- Xenoblade Chronicles Definitive Edition (1.48 millions)- Super Mario Maker 2 (1.43 millions)- Mario Kart Live: Home Circuit (1.08 millions)- Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (1.03 millions)De belles performances, notons dans ces dernières le départ tangible de Mario Kart Live: Home Circuit lancé durant cette période et les ventes splendides du limité dans le temps Super Mario 3D All-Stars.Toujours au sujet des nouvelles productions, on notera les ventes honorables de Paper Mario en hausse par rapport au précédent trimestre (qui était également celui de son lancement) et la stagnation des ventes de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (seulement 800 ventes en trois mois), qui réalise ceci dit des très belles ventes pour un J-RPG.Enfin, encore sur les nouvelles productions de cette année 2020-2021, Pikmin 3 Deluxe devient à la suite d’Animal Crossing (mais à son échelle bien évidemment) le jeu le plus vendu de sa licence. Un fait notamment dû à son succès au japon, où l’on vous propose d’ailleurs chaque semaine une liste des meilleures ventes de JV au pays du soleil levant Le précédent trimestre, nous attendions avec impatience l’arrivée des données aujourd’hui en notre possession. Rappelez-vous, fin octobre, lorsque les chiffres de ventes du phénomène Animal Crossing: New Horizons furent révélés à l’occasion de la clôture du second trimestre de l’année fiscal de Nintendo, l’éminence était que le jeune padawan allait surpasser le maître Mario Kart 8 Deluxe, alors en tête des ventes.A lire aussi : Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau est le titre Musou le plus vendu avec 3,5 millions de ventes Et bien il semblerait que l’élève n’ait pas encore dépassé le maître puisque Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours aussi bien, 4 ans après sa sortie tout de même. Il ne semble pas encore prêt à vouloir léguer sa couronne, même si cela ne saurait tarder.Pour vous faire une ordre d’idée des meilleures ventes, voici une liste d'une partie des million-sellers de la Nintendo Switch depuis leur sortie :- Mario Kart 8 Deluxe (33.41 millions)- Animal Crossing: New Horizons (31.18 millions)- Super Smash Bros. Ultimate (22.85 millions)- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (21.45 millions)- Pokémon Epée & Bouclier (20.35 millions)- Super Mario Odyssey (20.23 millions)- Super Mario Party (13.83 millions)- Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (13.00 millions)- Splatoon 2 (11.90 millions)- New Super Mario Bros. U Deluxe (9.82 millions)- Luigi’s Mansion 3 (9.13 millions)- Ring Fit Adventure (8.68 millions)- Super Mario 3D All-Stars (8.32 millions)- Super Mario Maker 2 (6.91 millions)- Paper Mario: The Origami King (3.05 millions)- Hyrule Warrios: l’ère du Fléau (2.84 millions, 3.5 millions fin janvier)- 51 Worldwide Games (2.62 millions)- Pikmin 3 Deluxe (1.94 millions)- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (1.48 millions)- Mario Kart Live: Home Circuit (1.08 millions)Une liste impressionnante et surtout, grande nouveauté, le duo de tête a dépassé le seuil des 30 millions de ventes. De plus, ils ne sont tous évoqués ici mais sachez qu'au total, ce sont 29 jeux Nintendo Switch (tiers compris) qui ont dépassé le seuil du million.Cependant, ces chiffres ne sont pas les seuls qui impressionnent par leur démesure. Si vous désirez en découvrir plus, nous vous invitons à aller jeter à un œil à la news que vous a concocté Xavier sur les résultats financiers de Nintendo , si cela n’est pas déjà fait.