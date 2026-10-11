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Mise à jour 23.5.0 de la Switch 2 : offrir des jeux eShop sera possible dès le 17 novembre

La mise à jour 23.5.0 de la Switch 2 et de la Switch prépare l'arrivée des cadeaux sur l'eShop. A un mois et demi de Noël, cela ne semble pas tout à fait une coincidence !

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • La mise à jour 23.5.0, disponible sur Switch 2 et Switch, prépare une fonction pour offrir des contenus de l'eShop.
  • Elle s'activera avec une mise à jour de l'eShop prévue le mardi 17 novembre, et uniquement au sein du groupe familial.
  • La Switch 2 gagne aussi des réglages d'accessibilité dès la configuration initiale.

Vous avez déjà offert un jeu Switch en glissant une carte eShop dans une enveloppe ? Cette époque touche peut-être à sa fin. La mise à jour 23.5.0, déployée depuis le 9 novembre sur Switch 2 et sur Switch, prépare l'arrivée d'une fonction qui permettra d'offrir directement des contenus de l'eShop.

Il faudra toutefois patienter encore un peu : la fonction s'activera avec une mise à jour de l'eShop prévue le mardi 17 novembre. Et il y a une condition de taille, puisque le destinataire devra faire partie du groupe familial de votre compte Nintendo (jusqu'à huit comptes). Bon, pas question donc de faire la surprise à n'importe quel ami de votre liste : il faudra qu'il soit de la famille... au sens Nintendo du terme. Ca réduit quand même terriblement le champ des possibles, mais bon cela reste une avancée au sein d'un même foyer : papa pourra acheter un jeu eShop et le filer à un de ses enfants plus facilement.

Un paquet cadeau directement dans le menu HOME

Nintendo a déjà détaillé le fonctionnement sur son site japonais. Depuis la page d'achat d'un jeu, une option permet d'en faire un cadeau, puis de choisir le destinataire et même l'emballage. Si la personne utilise plusieurs consoles, c'est l'acheteur qui choisit celle qui recevra le présent. Le cadeau apparaît ensuite dans le menu HOME du destinataire, qui n'a ni code à saisir ni moyen de paiement à renseigner.
Quelques garde-fous sont prévus. En effet, certains produits ne pourront pas être offerts, les comptes enfants ne pourront pas envoyer de cadeaux, et le nombre d'achats sera plafonné sur une période donnée (Nintendo ne donne pas encore de chiffre). L'objectif est ici d'éviter qu'un petit malin transforme la carte bancaire familiale en hotte du père Noël !

Ce timing n'a rien d'un hasard : la fonction arrive à quelques jours du Black Friday et à six semaines de Noël. Il faut dire qu'à l'heure où un fournisseur clé de Nintendo arrête la ROM des cartouches, le dématérialisé a de beaux jours devant lui... alors que les usages montrent aussi une nette progression du démat' chez les joueurs Nintendo.

Un peu d'accessibilité au passage

Sur Switch 2, la mise à jour permet aussi de configurer les options d'accessibilité dès la configuration initiale de la console, ce qui est loin d'être un détail pour les personnes qui en ont besoin dès le premier allumage. Le portugais rejoint par ailleurs les langues de la synthèse vocale, y compris pour la conversion du texte en voix dans GameChat. Le reste tient en une ligne bien connue : des ajustements généraux pour améliorer l'expérience. Classique !

Qui sera le premier membre de votre groupe familial à recevoir un jeu en cadeau ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo, Nintendo (Japon)
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