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Mise à jour 23.5.0 de la Switch 2 : offrir des jeux eShop sera possible dès le 17 novembre

La mise à jour 23.5.0 de la Switch 2 et de la Switch prépare l'arrivée des cadeaux sur l'eShop. A un mois et demi de Noël, cela ne semble pas tout à fait une coincidence !