Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Minecraft for Nintendo Switch 2 Disponible sur Switch 2 depuis le 27/10/2026
News Minecraft for Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Minecraft sur Switch 2 : le mode souris des Joy-Con 2 arrive en bêta bientôt

Le contrôle à la souris des Joy-Con 2 fait son apparition dans la bêta fermée de Minecraft sur Switch 2. Il était temps, mais il faudra encore un peu de patience !

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • La bêta fermée de Minecraft sur Switch 2 intègre désormais le contrôle à la souris avec les Joy-Con 2.
  • Il fonctionne avec le Joy-Con 2 gauche ou droit, avec une sensibilité réglable et des commandes personnalisables.
  • Aucune date n'est encore annoncée pour son arrivée dans la version publique du jeu.

Vous aussi, vous avez tiqué en lançant Minecraft sur Switch 2 sans trouver la moindre trace du mode souris ? Pour un jeu né sur PC, sur une console dont les Joy-Con 2 se transforment en souris, l'absence faisait un peu tache. Bonne nouvelle : le contrôle à la souris vient de faire son apparition dans la dernière version de la bêta fermée du jeu.

Sur YouTube, une vidéo permet de découvrir le mode Souris disponible dans cette beta :
Testing The NEW MOUSE CONTROLS for Minecraft Closed Beta for Switch 2 | Gameplay
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gauche ou droite, à vous de choisir

Concrètement, on peut utiliser au choix le Joy-Con 2 gauche ou le droit comme souris, et de nouvelles options permettent de régler la sensibilité du curseur comme celle de la caméra. Par défaut, ZL sert à poser les blocs, tandis que ZR permet de les casser et de les sélectionner. Le bouton A sert à voler et B à redescendre, le tout restant modifiable dans les paramètres du jeu.

Grâce au mode souris, les joueurs auront un peu plus de contrôle leur permettant de viser un bloc au pixel près pour des constructions plus ambitieuses, ou... préférer piocher un filon de diamants sans s'énerver sur le stick. Nul doute, à l'instar du jeu sur PC, que l'utilisation de cette fonctionnalité sera un vrai plus pour les fans du jeu sur Switch 2.

Pas encore de date pour la version publique

Petite douche froide tout de même : la fonction est pour l'instant réservée à la bêta fermée, et rien n'indique quand elle arrivera dans une mise à jour publique. On imagine mal Mojang la laisser traîner trop longtemps, mais il faudra patienter sans calendrier précis.

Pour rappel, Minecraft est disponible sur Switch 2 avec ses Vibrant Visuals depuis le 27 octobre. Et si vous possédez la version Switch en dématérialisé, la mise à niveau est gratuite jusqu'au 31 janvier 2027, les cartouches donnant seulement droit à une réduction.

Joueriez-vous à Minecraft à la souris avec un Joy-Con 2, ou restez-vous fidèle à la manette ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !


Source : Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil