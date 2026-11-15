Minecraft sur Switch 2 : le mode souris des Joy-Con 2 arrive en bêta bientôt
Le contrôle à la souris des Joy-Con 2 fait son apparition dans la bêta fermée de Minecraft sur Switch 2. Il était temps, mais il faudra encore un peu de patience !News
- La bêta fermée de Minecraft sur Switch 2 intègre désormais le contrôle à la souris avec les Joy-Con 2.
- Il fonctionne avec le Joy-Con 2 gauche ou droit, avec une sensibilité réglable et des commandes personnalisables.
- Aucune date n'est encore annoncée pour son arrivée dans la version publique du jeu.
Vous aussi, vous avez tiqué en lançant Minecraft sur Switch 2 sans trouver la moindre trace du mode souris ? Pour un jeu né sur PC, sur une console dont les Joy-Con 2 se transforment en souris, l'absence faisait un peu tache. Bonne nouvelle : le contrôle à la souris vient de faire son apparition dans la dernière version de la bêta fermée du jeu.
Sur YouTube, une vidéo permet de découvrir le mode Souris disponible dans cette beta :
Gauche ou droite, à vous de choisirConcrètement, on peut utiliser au choix le Joy-Con 2 gauche ou le droit comme souris, et de nouvelles options permettent de régler la sensibilité du curseur comme celle de la caméra. Par défaut, ZL sert à poser les blocs, tandis que ZR permet de les casser et de les sélectionner. Le bouton A sert à voler et B à redescendre, le tout restant modifiable dans les paramètres du jeu.
Grâce au mode souris, les joueurs auront un peu plus de contrôle leur permettant de viser un bloc au pixel près pour des constructions plus ambitieuses, ou... préférer piocher un filon de diamants sans s'énerver sur le stick. Nul doute, à l'instar du jeu sur PC, que l'utilisation de cette fonctionnalité sera un vrai plus pour les fans du jeu sur Switch 2.
Pas encore de date pour la version publiquePetite douche froide tout de même : la fonction est pour l'instant réservée à la bêta fermée, et rien n'indique quand elle arrivera dans une mise à jour publique. On imagine mal Mojang la laisser traîner trop longtemps, mais il faudra patienter sans calendrier précis.
Pour rappel, Minecraft est disponible sur Switch 2 avec ses Vibrant Visuals depuis le 27 octobre. Et si vous possédez la version Switch en dématérialisé, la mise à niveau est gratuite jusqu'au 31 janvier 2027, les cartouches donnant seulement droit à une réduction.
Joueriez-vous à Minecraft à la souris avec un Joy-Con 2, ou restez-vous fidèle à la manette ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Everything
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