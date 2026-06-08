Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Minecraft for Nintendo Switch 2 A paraître sur Switch le 27/10/2026
News Minecraft for Nintendo Switch 2 (Switch)

Minecraft débarque sur Switch 2 le 27 octobre 2026

Le jeu le plus vendu de l'histoire arrive sur la console de Nintendo avec sa refonte graphique activée par défaut, un Super Mario Mash-Up Pack mis à jour et un transfert de sauvegarde depuis la Switch.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Minecraft sortira sur Nintendo Switch 2 le 27 octobre 2026.
  • La version profitera des Vibrant Visuals par défaut, pour un éclairage et des ombres nettement améliorés.
  • Le Super Mario Mash-Up Pack, exclusif aux versions Nintendo, sera mis à jour pour l'occasion.
  • Un transfert de sauvegarde et une mise à niveau numérique seront proposés aux joueurs venant de la Switch.

C'était l'une des sorties les plus attendues sur la console. Mojang a enfin donné rendez-vous aux bâtisseurs : Minecraft débarquera sur Nintendo Switch 2 le 27 octobre 2026. Comme nous vous l'indiquions dans le bilan du Nintendo Direct du 9 juin, le phénomène aux plus de 300 millions d'exemplaires vendus fait le grand saut vers la nouvelle machine, et il ne vient pas les mains vides.

Un vrai coup de peinture avec les Vibrant Visuals

La grande nouveauté, c'est l'arrivée des Vibrant Visuals, la refonte graphique de Minecraft, activée par défaut sur Switch 2. Concrètement, on profite d'un éclairage retravaillé, d'ombres plus poussées, d'effets de brouillard volumétrique et d'un rendu général bien plus flatteur que sur la génération précédente. L'amélioration s'étend d'ailleurs à tout le contenu compatible du Marketplace.

Une petite réserve tout de même : ces Vibrant Visuals ne sont pas disponibles partout. Le mode écran partagé, certains modes de jeu et une partie des contenus du Marketplace devront s'en passer et se rabattre sur un rendu plus classique. Rien de dramatique, mais autant le savoir.

Le Super Mario Mash-Up Pack de la partie

Bonne nouvelle pour les fans de crossovers, le fameux Super Mario Mash-Up Pack est lui aussi mis à jour pour tirer le meilleur des Vibrant Visuals. On rappelle que ce pack, exclusif aux versions Nintendo de Minecraft, transforme le jeu avec un monde aux couleurs de Mario, sa propre musique et des skins dédiés. De quoi arpenter des lieux cultes comme le château de Peach ou la Place Delfino, le tout en briques carrées. Les univers se rencontrent, comme dirait Mojang.

Transfert de sauvegarde et mise à niveau

Côté migration, pas de panique pour les habitués. Il sera possible de transférer sa sauvegarde de la version Switch vers la Switch 2, et Mojang a confirmé la mise en place d'une mise à niveau numérique pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur la première console.

Un point reste toutefois en suspens, et il ne manquera pas de susciter des questions : le studio n'a pas précisé si cette mise à niveau serait gratuite ou payante, se contentant de promettre plus de détails prochainement. La communauté s'interroge déjà, d'autant que le passage à la nouvelle génération s'est fait sans frais sur d'autres supports. On attendra donc les précisions officielles avant de crier victoire.

Autre inconnue, Mojang n'a pour l'heure rien dit sur une éventuelle prise en charge des contrôles à la souris des Joy-Con 2, qui seraient pourtant un atout de taille pour bâtir avec précision. Réponse dans les prochaines semaines, sans doute. En attendant, on ressort sa pioche et on note la date du 27 octobre.

Et vous, comptez-vous replonger dans Minecraft sur Switch 2 ? Les Vibrant Visuals vous donnent-ils envie de reconstruire votre monde ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : site officiel Minecraft
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil