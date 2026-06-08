Minecraft débarque sur Switch 2 le 27 octobre 2026
Le jeu le plus vendu de l'histoire arrive sur la console de Nintendo avec sa refonte graphique activée par défaut, un Super Mario Mash-Up Pack mis à jour et un transfert de sauvegarde depuis la Switch.News
- Minecraft sortira sur Nintendo Switch 2 le 27 octobre 2026.
- La version profitera des Vibrant Visuals par défaut, pour un éclairage et des ombres nettement améliorés.
- Le Super Mario Mash-Up Pack, exclusif aux versions Nintendo, sera mis à jour pour l'occasion.
- Un transfert de sauvegarde et une mise à niveau numérique seront proposés aux joueurs venant de la Switch.
C'était l'une des sorties les plus attendues sur la console. Mojang a enfin donné rendez-vous aux bâtisseurs : Minecraft débarquera sur Nintendo Switch 2 le 27 octobre 2026. Comme nous vous l'indiquions dans le bilan du Nintendo Direct du 9 juin, le phénomène aux plus de 300 millions d'exemplaires vendus fait le grand saut vers la nouvelle machine, et il ne vient pas les mains vides.
Un vrai coup de peinture avec les Vibrant VisualsLa grande nouveauté, c'est l'arrivée des Vibrant Visuals, la refonte graphique de Minecraft, activée par défaut sur Switch 2. Concrètement, on profite d'un éclairage retravaillé, d'ombres plus poussées, d'effets de brouillard volumétrique et d'un rendu général bien plus flatteur que sur la génération précédente. L'amélioration s'étend d'ailleurs à tout le contenu compatible du Marketplace.
Une petite réserve tout de même : ces Vibrant Visuals ne sont pas disponibles partout. Le mode écran partagé, certains modes de jeu et une partie des contenus du Marketplace devront s'en passer et se rabattre sur un rendu plus classique. Rien de dramatique, mais autant le savoir.
Le Super Mario Mash-Up Pack de la partieBonne nouvelle pour les fans de crossovers, le fameux Super Mario Mash-Up Pack est lui aussi mis à jour pour tirer le meilleur des Vibrant Visuals. On rappelle que ce pack, exclusif aux versions Nintendo de Minecraft, transforme le jeu avec un monde aux couleurs de Mario, sa propre musique et des skins dédiés. De quoi arpenter des lieux cultes comme le château de Peach ou la Place Delfino, le tout en briques carrées. Les univers se rencontrent, comme dirait Mojang.
Transfert de sauvegarde et mise à niveauCôté migration, pas de panique pour les habitués. Il sera possible de transférer sa sauvegarde de la version Switch vers la Switch 2, et Mojang a confirmé la mise en place d'une mise à niveau numérique pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur la première console.
Un point reste toutefois en suspens, et il ne manquera pas de susciter des questions : le studio n'a pas précisé si cette mise à niveau serait gratuite ou payante, se contentant de promettre plus de détails prochainement. La communauté s'interroge déjà, d'autant que le passage à la nouvelle génération s'est fait sans frais sur d'autres supports. On attendra donc les précisions officielles avant de crier victoire.
Autre inconnue, Mojang n'a pour l'heure rien dit sur une éventuelle prise en charge des contrôles à la souris des Joy-Con 2, qui seraient pourtant un atout de taille pour bâtir avec précision. Réponse dans les prochaines semaines, sans doute. En attendant, on ressort sa pioche et on note la date du 27 octobre.
Et vous, comptez-vous replonger dans Minecraft sur Switch 2 ? Les Vibrant Visuals vous donnent-ils envie de reconstruire votre monde ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : site officiel Minecraft
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