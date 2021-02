News Miitopia (Switch)

Un PEGI 18 attribué en Russie

Miitopia n'est pas un simple portage

Pour le voir, il suffit simplement de prendre deux séquences, identiques évidemment, sur les deux jeux. Ensuite, vous remarquerez bien vite que les différences sont très nombreuses. C’est ce que l’utilisatrice AndroidNina256 a d’ailleurs démontré sur twitter, comme vous pourrez le voir ci-dessous. Vous trouverez à gauche l’image de la version 3DS et à droite de la version Switch :



miitopia on switch isnt a port. its clearly a remake, people just dont want to realize that since the original isn't that old



left is the game running on citra, right is switch version pic.twitter.com/8pySbmr59f — nina (@AndroidNina256) February 18, 2021







On comprend donc aussi mieux les différentes modifications que l’on a pu apercevoir ici et là. Parmi eux, vous remarquerez le changement total du système de nutrition de vos Mii qui ne partagent plus leur repas sur une longue table vide mais une table ronde bien garnie où l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse.

Greezo derrières les fourneaux

En Russie, le PEGI attribué à Miitopia sur Nintendo Switch n’est pas le PEGI 7+ dont il écope en France ou le ESRB E (Everyone) des Etats-Unis mais un PEGI 18+ ! Pour se tenir aux côtés de productions tels que GTA, Call of Duty et toute la bande, c’est avec la représentation de relations homosexuelles que Miitopia sur Nintendo Switch écope de cette classification.En effet, dans le pays, les lois instaurées visent à interdire toute relation homosexuelle et "dans le but de protéger les enfants des informations qui prônent un déni des valeurs familiales traditionnelles". De ce fait, tout contenu comportant des relations transsexuelles est automatiquement classé sous le label PEGI 18+, sans aucunes exceptions, la preuve en est.Alors que depuis son lancement, la Switch avait « délaissé » les Mii – l’éditeur de Mii se trouve tout de même dans les paramètres généraux de la console ! –, certains projets émergeants les mettent à nouveau sur le devant de la scène.Jusqu’à maintenant, leur représentation se limitait à trois combattants dans Super Smash Bros. Ultimate, des pilotes dans Mario Kart 8 Deluxe et quelques autres apparitions à l’importance moindre par-ci par-là. Avec le Nintendo Direct de la semaine dernière, Nintendo a annoncé un nouveau Mario Golf dont nos Mii sont les personnages principaux du mode histoire et surtout, l’arrivée de Miitopia sur Switch.Après ces annonces, le dataminer HEYimHeroic a fouillé dans le SDK de la Switch pour y trouver la mention de « Mii spéciaux ». Et en fouinant, il retrouve plusieurs références dans le SDK à ces fameux « Mii spéciaux » que Nintendo n’a, jusqu’à présent, encore jamais utilisé.A lire aussi : [Nintendo Direct] Miitopia débarque sur Switch le 21 mai Voici une petite liste des informations qu’il possède actuellement en sa possession au sujet de ces Mii spéciaux :- Les Mii spéciaux ne peuvent pas être édités ou utilisés pour votre propre icône- Ils n'apparaissent pas dans la liste des Mii dans Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe et Super Mario Maker 2- Super Smash Bros. Ultimate ne vous permet pas de sélectionner des Mii spéciaux- Ils n'apparaîtront probablement pas non plus dans Go Vacation, mais cela n'a pas été testé- Si vous essayez de déterminer le nouveau propriétaire d'un amiibo, le Mii spécial n'apparaîtra pas dans cette liste- Si un Mii spécial est apparu d'une manière ou d'une autre dans un jeu (autre que "Smash"), il existe un code permettant de faire en sorte que le Mii spécial ressemble à un Mii de démarrage par défaut si un code de clé spécial est défini dans le code- Le SDK Switch a ce code clé réglé sur "0", ce qui signifie que cela ne se produit pas réellement- Si le Mii est assez petit, vous pouvez voir son pantalon sans le modifier- Les pantalons sont dorés- Supprimer un Mii spécial vous procure un pop-up uniquePour porter le jeu de la 3DS à la Switch, on a pensé au début qu’il s’agissait d’un simple portage, très travaillé, et que l’interface avait été refaite pour pouvoir passer du double écran de la 3DS à l’écran unique de la Switch. Cependant, nous étions bien loin du compte car Miitopia Switch se relève en réalité être un véritable remake.La page du site de Nintendo nous a permis certes de constater que le prix du jeu a augmenté, passant de 40 à 50€. Mais cela nous a aussi permis de découvrir que c’est Greezo, auteur du récent remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening ou du futur The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, qui se trouve derrière la réalisation de ce nouveau remake.Le projet est donc entre de bonnes mains, les mains d’un studio à la renommée de "spécialiste du portage/remake" ayant depuis sa création toujours œuvré pour le compte de Nintendo.Source : Nintendo Life