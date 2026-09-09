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Metroid Ravenous A paraître sur Switch 2 le 28/01/2027
News Metroid Ravenous (Switch 2)

[Nintendo Direct] Metroid revient en 2D avec Ravenous

Le Nintendo Direct du jour confirme ce qui était plus qu'une rumeur : Nintendo officialise la sortie du jeu Metroid Ravenous, cette nouvelle aventure 2D sortira le 28 janvier 2027.

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J'ai été attaquée par des assaillants inconnus et subi de graves blessures. Je ne sais pas ou je suis. Regagner la surface ne sera pas facile. Mes chances de quitter cette lune sont proches de zéro. Pourtant...
C'est par ces mots que la chasseuse de primes Samus Aran nous dévoile sa nouvelle aventure : Metroid Ravenous. Ce titre, qui avait fuité par le biais d'un organisme de certification, se voit aujourd'hui confirmé.
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Cette aventure s'annonce mouvementée et très risquée pour Samus qui semble prise en chasse par une étrange menace. Le trailer de 2 minutes nous montre une Samus qui semble poussée à bout et contrainte de faire des choix extrêmes pour assurer sa survie. Ainsi, la menace qui rode la force à être elle même une menace pour l'environnement qui l'entoure.
Je survivrai. Et je rentrerai chez moi. Même si pour ça, je dois me nourrir de mes ennemis. C'est manger ou être mangée.
Le trailer nous présente une aventure en 2D qui semble s'inscrire dans la lignée de Metroid Dread. Cependant, il semble que de nombreuses cinématiques ou plans 3D seront au menu.
Une aventure entre 2D et 3D

De plus, l'arsenal de compétences qui seront à sa disposition pourrait être tout aussi varié que le bestiaire que notre chasseuse pourrait rencontrer.
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MercurySteam est-elle derrière le projet ? Il nous tarde donc déjà de partir en mission, le 28 janvier 2027 !


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