[Nintendo Direct] Metroid revient en 2D avec Ravenous
Le Nintendo Direct du jour confirme ce qui était plus qu'une rumeur : Nintendo officialise la sortie du jeu Metroid Ravenous, cette nouvelle aventure 2D sortira le 28 janvier 2027.News
J'ai été attaquée par des assaillants inconnus et subi de graves blessures. Je ne sais pas ou je suis. Regagner la surface ne sera pas facile. Mes chances de quitter cette lune sont proches de zéro. Pourtant...
Je survivrai. Et je rentrerai chez moi. Même si pour ça, je dois me nourrir de mes ennemis. C'est manger ou être mangée.Le trailer nous présente une aventure en 2D qui semble s'inscrire dans la lignée de Metroid Dread. Cependant, il semble que de nombreuses cinématiques ou plans 3D seront au menu.
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