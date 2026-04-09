Metroid Ravenous : tout désigne MercurySteam comme développeur
Le studio de Metroid Dread a relayé l'annonce officielle avec deux émojis après des mois de silence. Nintendo, lui, n'a toujours rien confirmé. Mais pourquoi réagir si on n'est pas impliqué dans le projet ? C'est le pari que fait Internet sur ce sujet !News
- MercurySteam a relayé l'annonce de Metroid Ravenous sur X avec un émoji ninja et un émoji cœur, après des mois d'inactivité
- Nintendo n'a crédité aucun studio, ni pendant le Direct, ni sur ses pages officielles
- Le studio espagnol a déjà signé Metroid: Samus Returns sur 3DS et Metroid Dread sur Switch : jamais deux sans trois ?
Il aura suffi de deux émojis. Au lendemain de l'annonce de Metroid Ravenous, MercurySteam est sorti de son silence pour relayer la vidéo de Nintendo sur X, en y accolant un ninja et un cœur. Le studio espagnol n'a rien écrit de plus, et il n'en fallait pas davantage pour que tout le monde comprenne.
Même si un repost accompagné d'émojis ne vaut pas un communiqué de presse ou une mention dans un communiqué, le moins que l'on puisse dire est que les fans sont ravis de ce qui restera encore quelque temps une rumeur !
September 10, 2026
Sortir du silence pour cette occasion : ce n'est pas un hasardLe compte du studio dormait depuis des mois. Le voir se réveiller précisément pour partager l'annonce d'un nouveau Metroid ressemble beaucoup à un feu vert donné en coulisses, d'autant que MercurySteam n'a relayé aucune autre annonce du Direct.
Reste à interpréter les deux émojis. Le cœur se comprend sans mode d'emploi, mais le ninja intrigue davantage. Nos confrères de Nintendo Life y voient une allusion aux assassins aperçus dans la bande-annonce, ce qui tiendrait debout. Rien ne le confirme, et nous nous garderons bien de broder là-dessus.
Une autre hypothèse est que MercurySteam, comme les ninjas, travaillent dans l'ombre et font leur besogne en toute discrétion. Ou alors qu'ils attendent le service juridique de Nintendo, allez savoir !
Nintendo, lui, n'a toujours crédité personneIl faut toutefois rappeler que ni lors de la présentation du Direct, ni dans les pages officielles, Nintendo n'associe aucun studio à Metroid Ravenous, et Nintendo se garde bien de divulguer l'info aux médias qui la lui demandent. Le nom de MercurySteam n'apparaît donc nulle part chez l'éditeur.
MercurySteam, le candidat que nous avions déjà désignéCette histoire nous ramène au 1er juillet dernier, quand le jeu avait fuité via la classification brésilienne. Nous écrivions alors que MercurySteam, déjà aux commandes de Dread et de Metroid: Samus Returns sur 3DS, ferait figure de candidat idéal. Deux mois plus tard, voilà que le studio lui-même apporte un peu d'eau au moulin.
Le parcours du studio parle pour lui. Samus Returns avait ramené Metroid en 2D sur 3DS en 2017, puis Metroid Dread avait offert à la série son plus gros succès commercial en 2021. Metroid Ravenous serait donc son premier projet sur Switch 2, et sa troisième collaboration d'affilée avec Nintendo sur la licence.
Ce que ça change pour le 28 janvierSi l'hypothèse se vérifie, la filiation annoncée entre Ravenous et Dread prend tout son sens. Le jeu présenté au Direct assume son héritage, avec une Samus qui exploite toujours son état hybride Métroïde-Chozo, davantage de combat rapproché, des attaques de finition et cette mécanique consistant à se nourrir des ennemis qui donne son titre au jeu.
Nous serons fixés d'ici le 28 janvier 2027, date à laquelle Metroid Ravenous arrivera sur Switch 2, accompagné des amiibo de Samus et de la Statue Chozo, ainsi que d'une édition spéciale avec son amiibo Samus en Metroid Suit (amiibo exclusif à ce set collector) et son boîtier Steelbook.
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Sources : NintendoLife, Nintendo Everything, Eurogamer
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