News Metroid Ravenous (Switch 2)

Metroid Ravenous : tout désigne MercurySteam comme développeur

Le studio de Metroid Dread a relayé l'annonce officielle avec deux émojis après des mois de silence. Nintendo, lui, n'a toujours rien confirmé. Mais pourquoi réagir si on n'est pas impliqué dans le projet ? C'est le pari que fait Internet sur ce sujet !