Metroid Dread [Blog #9] Système de contrôles et premiers conseils

Le scénario est présenté dès le début du jeu, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de devoir rattraper l'histoire avant de commencer à jouer, et ce même si vous n'avez jamais touché à un autre jeu de la série. Les moments-clés du scénario seront également montrés sous forme d'illustrations qui permettront aussi aux vétérans de la série de revoir ces éléments présentés sous un nouveau jour.

Un jeu d'action

Un jeu d'exploration

Un jeu d'interactions

A quelques jours de la sortie de Metroid Dread, l'équipe de développement a choisi de nous donner quelques conseils de base pour aborder cette aventure. Et si certains joueurs ont peur d'être perdus, qu'ils se rassurent :A lire aussi : à la découverte de la planète ZDR (blog 8) Avant de plonger dans le contenu de ce 9e article du blog officiel du jeu, voici la toute dernière publicité américaine de Metroid Dread :Le blog nous rappelle les commandes de base. Mais n'allez pas croire que la lecture de ces conseils vous donnera un avantage, puisque comme dans tout bon jeu Nintendo qui se respecte, les différentes aptitudes de Samus seront expliquées en détail au cours du jeu. Voici néanmoins un petit récapitulatif des compétences de base :- Stick gauche : permet de déplacer Samus vers la gauche ou la droite, de la faire s'accroupir vers le bas, d'ajuster son angle de tir- Bouton Y : Samus tire un coup de son puissant rayon à chaque pression sur Y- Bouton R + Bouton Y : combinaison pour lancer des missiles- Bouton B : permet de sauter, en inclinant le stick gauche vers la gauche ou la droite Samus fera un salto, ou s'accrochera à un rebordPassons aux capacités standard :- Stick gauche vers gauche/droite + Bouton ZL : permet de glisser et de passer dans des passages étroits- Bouton X : technique de riposte lorsqu'un ennemis vous attaque par un tir de rayon ou de missile. C'est une question de timing en fonction du moment où les ennemis scintillent à l'écran- Bouton X en déplacement : permet de frapper son ennemi en pleine course- Bouton L enfoncé + stick gauche : permet à Samus Aran de viser et tirer à 360°, même en plein déplacement – ce qui était impossible dans Metroid: Samus Returns.- Bouton B près d'un mur lors d'un salto : saut mural qui permet à Samus de grimper en rebondissant de paroi en paroiLe blog détaille ensuite la mécanique d'exploration du jeu : notre carte se complètera des zones déjà explorées, cette carte apparaissant en appuyant sur "+", la carte révélera le nom des points d'intérêt déjà visités.Sur la carte, des icônes signalent les éléments intéressants : il est possible de sélectionner une icône pour voir tous les éléments identiques apparaitre sur la carte, par exemple une porte qui ne peut être ouverte qu'avec une arme particulière, nous explique-t-on. C'est en blanc qu'on distingue les zones où se trouvent des objets cachés comme des réserves de missiles.Les régions explorées sont vastes : on s'y perdrait ! Par chance, on est dans un jeu Metroid : des terminaux de cartes sont présents, à raison d'un par région, pour disposer d'une carte complète de la région. A partir de ce moment là, vous pourrez sauvegarder votre partie depuis la carte. Celle-ci, précisent les développeurs, permet de comprendre ce que l'on doit faire quand on est un peu perdu.Vous pourrez interagir avec les éléments de la planète ZDR : le blog explique en effet que vous pourrez "ouvrir de nouvelles routes et accéder à de nouvelles zones". Pour ce faire, il conviendra de détruire des barrières ou des obstacles, comme par exemple un Bloc Rayon qui disparait quand on tire dessus, un bloc Missile qui nécessite l'utilisation d'un missile, les Portes Rayon de couleur jaune qui nécessitent un tir de rayon, les Portes Rayon de charge à lumière jaune scintillante qui nécessitent un tir de rayon de charge.Les stations de réseau vous permettront quant à elles de recevoir des informations de la part d'Adam pour vous aider dans votre aventure. Vous pourrez là aussi enregistrer votre progression.Le blog rappelle l'existence des EMMI et le fait que lorsque Samus a été repérée, les portes de la zone EMMI se ferment jusqu'à la fin de l'alerte. Leur blindage n'est vulnérable qu'avec le canon omega, qui bien sûr ne sera disponible que "sous certaines conditions".Il ne reste plus qu'un article de Blog avant la sortie du jeu, il sera mis en ligne par Nintendo jeudi 7 octobre avec nous promet-on une dernière salve de conseils de la part de l'équipe de développement.Source : Nintendo.fr