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Mario Tennis Fever A paraître sur Switch 2 depuis le 12/02/2026
News Mario Tennis Fever (Switch 2)

Mario Tennis se met à jour pour une rentrée frénétique !

On ressort les raquettes pour cette rentrée avec Mario Tennis Fever ! Découvrons ensemble les nouveautés apportées !

News
Mario Tennis Fever est la première grosse cartouche de Nintendo sortie cette année sur Nintendo Switch 2. A la rédaction, notre Xavier National lui a attribué une bonne note en soulignant un contenu gargantuesque. Celui-ci a tout de même évoqué sa frustration à propos de la nouveauté du jeu : les raquettes frénétiques. On vous laisse relire son test ici.
Depuis, Nintendo s'efforce de réajuster son service en ayant proposé en juillet dernier une mise à jour majeure apportant une nouvelle raquette ainsi qu'un nouveau cours de jeu.

Cette semaine, nous accueillons une mise à jour mineure pour Mario Tennis Fever passant le jeu en version 1.1.1. Cette mise à jour se concentre sur des modifications précises de certains aspects du gameplay du jeu.

Au programme, on retrouvera donc une correction apportée pour que, lors du renvoi d'une balle haute, il soit plus facile de réaliser un « Star Shot » (Coup étoile). Dans la version 1.1.0, cette même action produisait un coup plat puissant.

Un bug est également corrigé concernant l'utilisation de la raquette Amp. Cette raquette permet de déposer les objets sur le terrain causant des difficultés à l’adversaire. Avant la mise à jour de cette semaine, ces objets avaient tendance à disparaitre aléatoirement. Vous pouvez donc ressortir cette raquette en toute confiance !
Avec cette mise à jour, Nintendo prouve une nouvelle fois que la firme de Kyoto soigne ses joueurs en apportant constamment des mises à jour de leurs jeux préférés. Alors devinons ensemble dans le discord, quel prochain jeu fera l'objet d'une mise à jour ?
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