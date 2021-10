Mario Party Superstars prépare son arrivée pour le 29 octobre

Beaucoup moins satirique que le titre Wario et devant rassembler une large gamme de joueurs, Mario Party Superstars s'apprête à débarquer en ce 29 octobre, en pleine période de vacances. Mine de rien, cela fait avec Metroid Dread deux gros titres Nintendo le même mois.

Piochant allégrement dans le best-of de la franchise, Mario Party Superstars nous proposera 5 plateaux classiques des jeux Mario Party de la Nintendo 64 et nous donnera l'occasion de jouer à un panel de 100 mini-jeux classiques de l'époque Nintendo 64 et Nintendo GameCube et plus encore. Tous ces jeux remasterisés pour l'occasion se joueront via vos Joy-Con ou votre manette pro et devraient resplendir sur votre Switch Oled ou s'emmener facilement sur votre Switch Lite.