Mario Kart World 1.9.0 : huit circuits revisités et deux rallyes Survie
Mario Kart World passe en version 1.9.0 avec huit circuits revisités, deux nouveaux rallyes en Survie et une fonction Replay très attendue. Le tout gratuitement, évidemment !News
- La version 1.9.0 de Mario Kart World ajoute huit circuits revisités, dont Stade Wario 2, Bateau volant 2 et Plage Koopa 2.
- Deux nouveaux rallyes proposés en mode Survie. D'autres sont prévus prochainement.
- Une fonction Replay permet désormais de revoir ses courses et batailles depuis le menu principal.
On fait chauffer les pneus ! Mario Kart World vient de recevoir sa mise à jour gratuite 1.9.0, et elle a de quoi relancer les soirées entre amis. Au programme : huit circuits revisités, deux nouveaux rallyes en Survie et une fonction Replay que beaucoup attendaient depuis la sortie du jeu.
Huit circuits en version 2Huit circuits déjà présents dans le jeu reviennent dans une version « 2 », avec des tracés différents : Bateau volant 2, Désert du Soleil 2, Cité Fleur-de-sel 2, Alpes DK 2, Plage Koopa 2, Souk Maskass 2, Circuit Mario Bros. 2 et Stade Wario 2. Ils sont jouables en Course VS, en contre-la-montre, ainsi qu'en ligne et en local. Ces tracés nous permettront de découvrir ces circuits sous un nouveau jour, mais pas sûr que cela calme l'attente de ceux qui aimeraient de la vraie nouveauté dans Mario Kart World !
Enfin des replays !Autre nouveauté de taille, la fonction Replay fait son apparition dans le menu principal. Les courses et batailles sont désormais sauvegardées automatiquement, les plus anciennes étant supprimées quand l'espace vient à manquer. Attention toutefois : les courses quittées via le menu pause ne sont pas enregistrées, et les replays des versions précédentes ne sont pas conservés.
De quoi confirmer que le jeu le plus vendu de la Switch 2 est loin d'être laissé à l'abandon par Nintendo. Quel circuit revisité allez-vous tester en premier dans Mario Kart World ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo (Japon), Nintendo
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