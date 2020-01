News Mario Kart Tour (mobile)

Une 2e beta test du multijoueur annoncée 21/01/2020



Que vous soyez abonné au Pass Or de Mario Kart Tour ou pas, cette info vous intéressera tant que vous jouez encore au jeu : une nouvelle période de test du mode multijoueur va avoir lieu très bientôt.C'est dans le cadre des actualités du jeu que Nintendo a donné l'info ce matin :On y apprend que Nintendo va organiser bientôt un second test du mode multijoueur du jeu, qui sera donc accessible à tous. Rappelons que le premier test du multi avait été réservé aux abonnés du Pass Or, certainement pour ne pas trop encombrer les serveurs. Cette nouvelle période de test va permettre à tous les joueurs de tester le mode.Nintendo n'a pas encore donné de date précise pour ce test, mais Nintendo précise néanmoins les conditions du test par rapport à la version précédente :- Il sera ouvert à tous les joueurs- Il permettra "de se mesurer à des adversaires à proximité de nous grâce à la fonction de localisation de son appareil".Cela veut dire qu'il faudra permettre à Nintendo de savoir où vous êtes, pour vous localiser et ainsi vous proposer des adversaires situés près de chez vous.Cette période de beta-testing sera sans doute la dernière avant le lancement du service de façon officielle. Quelques problèmes pourraient toutefois survenir :- Instabilité ou échec de la connexion- Le jeu se fige ou plante- Difficulté à tourner à cause des délais dans les commandes ou des délais sur le réseauMais même si le lancement du mode est proche, Nintendo se réserve encore le droit de changer des choses en dépit de ces périodes de beta-test et rappelle que si d'aventure, le téléphone se met à chauffer, il convient d'arrêter de jouer immédiatement. Un conseil qui fait un peu peur !A lire aussi : tout sur la première beta du mode multijoueur Nous ne manquerons pas de vous informer de la mise en ligne de ce nouveau test pour vous permettre, abonnés au Pass Or ou pas, de tester le mode multijoueur de Mario Kart Tour. Difficile de dire si cette nouvelle beta aura lieu sur les courses de la saison des glaces ou non, mais on garde l'oeil ouvert, et le bon !Source : Nintendo